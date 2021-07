Kiss annonce de nouveaux partenariats de licence et de nouveaux programmes de vente au détail

EMBRASSER et l’agent de licence mondial exclusif du groupe Droits épiques ont signé de nouveaux accords de licence au cours de la dernière année dans plusieurs catégories de produits pour des territoires clés dans le monde entier avec de nombreux produits nouveaux et uniques pour la vente au détail.

Le nouveau EMBRASSER les lancements de produits coïncideront avec le retour de la “Fin de la route” tournée mondiale, lancée en 2019 et qui a généré des ventes record. La tournée continuera d’impressionner le public en 2021 avec des spectacles reprogrammés et de nouvelles dates de concerts supplémentaires. Connus pour leurs performances époustouflantes et plus grandes que nature, EMBRASSER a prouvé pendant des décennies pourquoi ils sont de loin le spectacle live le plus emblématique du rock and roll.

EMBRASSER continue d’être l’un des groupes les plus commercialisés de l’histoire et une force pionnière dans l’industrie des produits musicaux et des licences, avec EMBRASSER-Marchandises de marque disponibles chez les principaux détaillants du monde entier, notamment Nordstrom, Macy’s, Urban Outfitters, Hot Topic, Torrid, Tilly’s, Pacsun, Cotton On, Revolve, Nasty Gal, Princess Polly, Target, Walmart et Kohl’s, parmi bien d’autres.

Nouveau EMBRASSER les offres en Amérique du Nord comprennent Café de traîneau mort, pour le café préemballé aux États-Unis ; une collaboration mode et accessoires avec Robert Graham lancer aux États-Unis ; vêtements haut de gamme avec Lauren Moshi aux Etats-Unis; une ligne de vêtements de saison avec Pull de Noël moche pour les vacances 2021 aux États-Unis ; et plus (liste complète ci-dessous).

Sur le marché international, les nouveaux partenariats stratégiques comprennent Marques pour les fans pour le gin (lancement en juillet 2021) et le rhum brun (lancement en août 2021) en Europe, au Japon et en Australie ; Départements Métalliques pour de l’argent réel dans le monde entier ; Fexpro pour les vêtements et accessoires au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud ; Konnekt pour les vêtements et accessoires au Japon ; et EastPak pour les sacs, sacs à dos et accessoires aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et au Canada ; parmi tant d’autres (liste complète ci-dessous).

“Nos partenaires de licence du monde entier continuent de faire un travail exceptionnel en collaborant de manière créative avec nous pour développer davantage notre programme de vente au détail”, a déclaré EMBRASSER. “Et nous sommes éternellement reconnaissants à notre légion de fans qui continuent de nous engager et de nous soutenir, et nous avons hâte de reprendre la route cette année avec une tournée explosive inoubliable ! Nous sommes ravis et avons hâte de célébrer le l’émission la plus folle et la plus chaude de tous les temps !”

Lisa Streff, EVP licences mondiales chez Droits épiques, déclaré: “EMBRASSERLe programme de licence de est plus chaud que jamais. Le merch du groupe continue de s’agrandir et de s’améliorer d’année en année dans de nouvelles catégories uniques avec une expansion sur de nouveaux marchés à travers le monde, ainsi que le retour de leur tournée mondiale très réussie cet été. Le vif intérêt de nos partenaires de licence dans le monde entier, ainsi que le remarquable succès de vente et de vente au détail, témoignent de la force sans fin de ce géant à feuilles persistantes. »

Liste complète des nouveaux licenciés pour le EMBRASSER marque comprennent:

Offres mondiales et internationales :

* Départements Métalliques (jeu d’argent réel) – Dans le monde



* Marques pour les fans (spiritueux) – Royaume-Uni, Europe, Japon, Australie



* Vêtements Absolus (hauts pour H&M) – Monde



* Échange de Bradford (objets de collection) – États-Unis, France, Italie, Pays-Bas, Suisse, Suède, Australie, Nouvelle-Zélande



* Troglodyte et gloire (vestes en jean mode) – Monde



* Ropa Viva (vêtements) – Mexique



* Fexpro (vêtements et accessoires) – Mexique, Amérique centrale, Amérique du Sud



* Jeans Gloria (vêtements) – Russie



* Konnekt (vêtements & accessoires) – Japon



* Rejouer (collection de vêtements) – Dans le monde



* Eastpak (sacs, sacs à dos, accessoires) – Europe, Moyen-Orient, Asie, États-Unis et Canada



* Verseau (cartes à jouer, puzzles et jeux de société) – États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, Europe



* Smartshake (shakes à boissons protéinées) – Dans le monde



* Shinko (t-shirts & tote bags) – Japon

Offres nord-américaines :

* Café de traîneau mort (café maison) – États-Unis



* Robert Graham (mode et accessoires) – États-Unis, Canada



* Darring USA (collection capsule denim & habillement) – États-Unis



* Gotham City (art mural et calendriers) – États-Unis, Canada, Mexique



* flux d’idées (boîtes de rangement) – États-Unis, Canada



* Lauren Moshi (vêtements haut de gamme) – États-Unis



* Ma chaise de sport personnalisée (chaises) – États-Unis, Canada



* Pull de Noël moche (vêtements saisonniers) – États-Unis



* Toynk (jouets et jeux) – États-Unis, Canada



* Conception J&F (vêtements grandes tailles) – États-Unis, Canada



* Intimo (vêtements de détente, vêtements de nuit, accessoires et sacs) – États-Unis

Offres renouvelées :

* Bleu liquide (vêtements) – États-Unis et Canada



* Fun.com (costumes) – Dans le monde



* Répliques UD (costumes) – Dans le monde



* Graphiques avancés (découpes en carton grandeur nature) – États-Unis et Canada



* Zippo (briquets) – Dans le monde