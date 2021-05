KISS annonce la reprogrammation des dates de fin de route européennes

EMBRASSER ont annoncé des dates reportées pour la partie européenne de leur tournée «End Of The Road».

La tournée débutera à Dortmund, en Allemagne, le 1er juin 2022 et se terminera par un set à Amsterdam le 21 juillet, avec une série supplémentaire de nouvelles dates apparemment bientôt. Billets précédemment achetés pour les spectacles reportés de 2020 et 2021 sera valable pour les dates reportées de 2022. Les dates coïncideront avec le créneau de KISS en tant que têtes d’affiche du Festival en 2022.

Les rockeurs légendaires ont déjà parlé de la tournée ‘End Of The Road’, en disant: «Tout ce que nous avons construit et tout ce que nous avons conquis au cours des quatre dernières décennies n’aurait jamais pu se produire sans les millions de personnes dans le monde qui ont rempli les clubs. , arènes et stades au cours de ces années.

«Ce sera la célébration ultime pour ceux qui nous ont vus et une dernière chance pour ceux qui ne l’ont pas vu. KISS Army, nous disons au revoir lors de notre dernière tournée avec notre plus grand spectacle à ce jour et nous sortirons de la même manière que nous sommes arrivés… sans excuse et imparable.

Paul Stanley a récemment parlé au magazine Classic Rock de la machine à sous de téléchargement de l’année prochaine, ainsi que de l’avenir de Kiss. «J’ai envoyé à Dave Grohl une photo de la finale de notre dernière émission de téléchargement [in 2015], et il a qualifié ces scènes de «folie».

«Cela ressemblait à la Troisième Guerre mondiale. Il y a beaucoup à défendre, d’autant plus que nous sommes à la fin. Nous ne pouvons tout simplement pas continuer à faire cela plus longtemps. Même si autrefois ce n’était pas le cas, l’âge est maintenant un facteur. Il était une fois la volonté, mais maintenant nous courons sur scène avec cinquante livres d’équipement. Cependant, nous veillerons à ce que le téléchargement soit époustouflant. »

Les dates de “ fin de route ” européennes de KISS pour 2022 sont les suivantes:

01 juin: Westfalenhalle, Dortmund ALLEMAGNE

03 juin: Atlas Arena, Lodz POLOGNE

06 juin: Sportspalais, Anvers BELGIQUE

07 juin: Accor Arena, Paris FRANCE

10 juin: Download Festival, Castle Donington, Royaume-Uni

13 juin: Barclaycard Arena, Hambourg ALLEMAGNE

16 juin: Copenhell Festival, Copenhague, DANEMARK

18 juin: Tele 2 Arena, Stockholm SUÈDE

20 juin: Hartwell Arena, Helsinki FINLANDE

22 juin: Scandinave, Göteborg SUÈDE

24 juin: Festhalle, Francfort ALLEMAGNE

26 juin: Stadthalle, Vienne AUTRICHE

28 juin: Schleyerhalle, Stuttgart ALLEMAGNE

30 juin: Festival Du Printemps De Pérouges, Saint-Vulbas FRANCE

02 juillet: Rockfest, Barcelone, ESPAGNE

03 juillet: Wizink Arena, Madrid ESPAGNE

05 juil: Festival De Nîmes, Les Arènes de Nîmes, Nîmes FRANCE

07 juillet: Hallenstadion, Zurich SUISSE

09 juillet: Zagreb Arena, Zagreb CROATIE

11 juil: Arena Di Verona, Verona ITALIE

13 juillet: O2 Arena, Prague RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

14 juillet: Budapest Arena, Budapest HONGRIE

16 juil: Romexpo, Bucarest ROUMANIE

21 juillet: Ziggo Dome, Amsterdam HOLLANDE