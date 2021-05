Kiss annonce la tournée européenne 2022

EMBRASSER a annoncé les dates reportées pour la partie européenne de son “Fin de la route” visiter.

Le trek débutera le 1er juin 2022 à Dortmund, en Allemagne, et se terminera le 21 juillet 2022 à Amsterdam, aux Pays-Bas.

Les billets précédemment achetés pour les spectacles reportés de 2020 et 2021 seront valables pour les nouvelles dates.

EMBRASSER Dates de la tournée européenne 2022:

01 juin – Westfalenhalle – Dortmund, Allemagne



03 juin – Atlas Arena – Lodz, Pologne



06 juin – Sportspalais – Anvers, Belgique



07 juin – Accor Arena – Paris, France



10 juin – Download Festival – Castle Donington, Royaume-Uni



13 juin – Barclaycard Arena – Hambourg, Allemagne



16 juin – Copenhell Festival – Copenhague, Danemark



18 juin – Tele 2 Arena – Stockholm, Suède



20 juin – Hartwell Arena – Helsinki, Finlande



22 juin – Scandinave – Göteborg, Suède



24 juin – Festhalle – Francfort, Allemagne



26 juin – Stadthalle – Vienne, Autriche



28 juin – Schleyerhalle – Stuttgart, Allemagne



30 juin – Festival Du Printemps De Perouges – Saint-Vulbas, France



02 juillet – Rockfest – Barcelone, Espagne



03 juillet – Wizink Arena – Madrid, Espagne



05 juillet – Festival De Nîmes – Les Arènes De Nîmes – Nîmes, France



07 juillet – Hallenstadion – Zurich, Suisse



09 juillet – Zagreb Arena – Zagreb, Croatie



11 juillet – Arena Di Verona – Vérone, Italie



13 juillet – O2 Arena – Prague, République tchèque



14 juillet – Budapest Arena – Budapest, Hongrie



16 juillet – Romexpo – Bucarest, Roumanie



21 juillet – Ziggo Dome – Amsterdam, Pays-Bas

Paul Stanley a récemment déclaré au magazine Rolling Stone que EMBRASSER a bien l’intention de reprendre son “Fin de la route” tournée une fois que la pandémie s’est calmée. “Totalement,” dit-il. “Nous avons fait 120 spectacles et nous nous sommes amusés [when the pandemic began]. Je veux dire, la plupart du temps, lorsque vous perdez quelqu’un ou que la situation change, vous vous retrouvez à dire: “ Bon sang, si seulement j’avais su, ” alors qu’ici, vous avez une situation où nous sommes arrivés à la conclusion que nous pouvons ” t continuer [as a touring band]. Ce n’est pas faisable. Si nous portions des jeans et des t-shirts, nous pourrions le faire jusqu’à 80 ou 90 ans, mais nous transportons entre 40 et 50 livres d’équipement pendant quelques heures. Il y a un facteur d’âge, ce qui le rend plus réel pour les personnes qui ont peut-être douté de l’idée du “ bout de la route ”, mais cela nous donne une nuit avec des gens où nous pouvons vraiment partager ce que nous avons construit ensemble. … Alors le ‘Fin de la route’, Je ne le vois pas comme doux-amer. Je le vois comme doux. Et y aura-t-il des larmes? Sûr. Mais oh, mon Dieu, regarde ce qu’on nous a donné. Et d’après ce que disent les fans, regardez ce que nous leur avons donné. C’est différent des autres groupes. “

EMBRASSERLe trek d’adieu a été lancé en janvier 2019 et devait initialement se terminer le 17 juillet 2021 à New York, mais devrait maintenant durer jusqu’en 2022.

En décembre dernier, bassiste / chanteur Gene Simmons dit au 95,5 KLOS station de radio qui EMBRASSER a “cent cinquante” spectacles à gauche dans son “Fin de la route” tournée, y compris un arrêt à «l’endroit le plus froid de la terre».

EMBRASSER a joué pour la dernière fois le réveillon du Nouvel An à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le concert a éclaté Guinness records du monde pour la projection de flamme la plus élevée dans un concert de musique et pour la plupart des projections de flamme lancées simultanément dans un concert de musique.

EMBRASSERLa gamme actuelle de membres est composée de membres originaux Stanley et Simmons, aux côtés des ajouts ultérieurs du groupe, guitariste Tommy Thayer (depuis 2002) et batteur Eric Singer (marche et arrêt depuis 1991).

Formé en 1973 par Stanley, Simmons, Peter Criss (batterie) et Ace Frehley (guitare), EMBRASSER a organisé sa première tournée «d’adieu» en 2000, la dernière à présenter la programmation originale du groupe.

Au cours de ses 48 ans de carrière, EMBRASSER a accumulé 23 albums d’or et de platine – plus que tout autre groupe américain.