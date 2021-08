Kiss annonce officiellement les détails de sa deuxième résidence à Las Vegas

EMBRASSER lancera sa deuxième résidence de longue date à Las Vegas à la fin de l’année.

Les fiançailles légendaires des rockeurs au Zappos Theatre du Planet Hollywood seront lancées la dernière semaine de décembre.

Les 12 spectacles sont les suivants :

Décembre 2021 : 29, 31



Janvier 2022 : 1, 19, 21, 22, 26, 28, 29



Février 2022 : 2, 4, 5

Les billets seront mis en vente au grand public à partir du 20 août à 10 h, heure de Las Vegas.

UNE EMBRASSER La prévente du Fan Club de l’Armée commencera le 17 août à 10 h. Les titulaires de la carte Citi auront accès à l’achat de billets en prévente à partir du 18 août à 10 h.

Récompenses César membres, Divertissement Caesarsprogramme de fidélité de , ainsi que Pays vivant, Ticketmaster et Zappos les clients auront accès à une prévente à compter du 19 août à 10 h

Les surclassements VIP seront disponibles en complément de n’importe quel billet. Les forfaits comprendront une photo avec EMBRASSER, l’accès au soundcheck d’avant-spectacle, des questions-réponses et une invitation au KISS Army Captain’s Lounge.

Les rockers légendaires se sont déjà installés à Sin City en novembre 2014 à The Joint at Hard Rock Hotel And Casino. La course de neuf spectacles a été capturée pour le “Kiss Rocks Vegas” Ensemble DVD et Blu-ray, arrivé en août 2016.

Interrogé par Rolling Stone sur ce qui a amené EMBRASSER retour à Las Vegas pour une autre résidence, bassiste/chanteur Gène Simmons a déclaré: “Il y a des problèmes de cœur et puis il y a des problèmes de poche et c’est bien quand ils convergent tous les deux. C’est donc un très beau salaire. Ils paient bien et c’est une raison suffisante. Mais c’est aussi plus facile pour le groupe parce que vous ne ne pas avoir l’usure du voyage.”

Quant au type de production de la résidence et si elle sera réduite ou à égalité avec le spectacle de tournée, Gène a déclaré : « La réponse est oui aux deux, car lorsque nous jouons dans des stades du monde entier, ces spectacles sont comme Transformateurs. Vous pouvez les faire aussi gros que vous le souhaitez. EMBRASSEROn parle des émissions de depuis plus longtemps que vous n’êtes en vie. Tout ce qui a un toit dessus, nous devons réduire le pyro ou nous allons littéralement faire sauter le toit. Mais nous prévoyons de nombreuses surprises pour Vegas, que personne n’a encore vues. Nous sommes en train de mettre cela en place.”

EMBRASSER est au milieu de sa “Fin de la route” tournée d’adieu, qui devait initialement se terminer le 17 juillet 2021 à New York, mais devrait maintenant durer jusqu’en 2022.

EMBRASSERla programmation actuelle de se compose de membres originaux Paul Stanley (guitare, chant) et Gène Simmons (basse, chant), aux côtés des ajouts ultérieurs au groupe, guitariste Tommy Thayer (depuis 2002) et batteur Eric Chanteur (activé et désactivé depuis 1991).

Formé en 1973 par Stanley, Simmons, le batteur Pierre Criss et guitariste principal As Frehley, EMBRASSER a organisé sa première tournée “d’adieu” en 2000, la dernière à présenter la formation originale du groupe.



KISS entame sa dernière résidence à Vegas avec nous la semaine du Nouvel An ! La prévente commence ce jeudi. de 10h à 22h PT avec le code “KISSZAPPOS” sur https://t.co/8ZMUFHmZi3 ?️ ?️ pic.twitter.com/WBmIODJViV – Théâtre Zappos (@ZapposTheater) 16 août 2021

