KISS annonce un spectacle exclusif au Tribeca Festival de New York

EMBRASSER sont sur le point de monter sur scène pour une performance spéciale au Festival Tribeca 2021 à New York. Pour la toute première fois, le groupe se produira au festival juste après la projection de la première partie de son nouveau documentaire A&E Biography: KISStory. L’événement documentaire en deux parties fait partie de la programmation télévisée du festival 2021.

Les membres fondateurs Paul Stanley et Gene Simmons seront rejoints par les membres actuels du groupe Tommy Thayer et Eric Singer pour une performance multi-chansons en direct lors de l’événement. Le concert, dans un lieu actuellement non divulgué, est annoncé dans la foulée de l’actualité du documentaire A&E définitif Biographie: KISStory, qui sera présenté en première avec un événement de deux nuits les 27 et 28 juin de 21 h HE à 23 h HE.

Les pass Tribeca Festival sont en vente maintenant. Les billets pour assister à la projection / aux événements en personne en plein air sont disponibles à partir du lundi 10 mai à 11 h HNE. Visiter l’événement site officiel pour plus d’informations.

Réalisé par DJ Viola, Biographie: KISStory raconte les cinq décennies du groupe dans l’entreprise alors que les fondateurs Paul Stanley et Gene Simmons réfléchissent à leur carrière historique.

Après 50 ans de rocker et de rouler toute la nuit et de faire la fête tous les jours, le groupe n ° 1 des ventes de disques d’or de tous les temps, KISS, partage son histoire de succès avant de finalement briser sa dernière guitare et d’éteindre le démon cracheur de feu. Paul Stanley et Gene Simmons, ainsi que les membres actuels Tommy Thayer et Eric Singer ainsi que les invités Dave Grohl (Nirvana, Foo Fighters), Tom Morello (Rage Against The Machine), le manager Doc McGhee, le producteur de musique Bob Ezrin (Alice Cooper, Pink Floyd) et d’autres racontent l’histoire folle de l’un des groupes les plus réussis et les plus influents au monde.

Vendant plus de 100 millions d’albums dans le monde et plus de 40 ans de tournées mondiales record, le groupe Rock And Roll Hall Of Fame offre aux téléspectateurs un aperçu des coulisses de leur ascension vers la gloire. Avec des sessions d’enregistrement originales, des films maison, des histoires en coulisses et des séquences rares, le film offre aux fans un accès complet au voyage légendaire du groupe. Les fans entendront un récit de première main de l’histoire émotionnelle derrière le début du groupe dans la scène rock graveleuse de New York dans les années 1970, leur ascension fulgurante vers la gloire, presque tout perdant à cause de la drogue et de l’alcool dans les années 1980 et comment ils ont finalement combattu leur retour au sommet des charts dans les années 1990 pour devenir un nom familier synonyme de rock and roll.

«Grâce à l’objectif« Biographie », nous sommes en mesure de donner aux fans un laissez-passer dans les coulisses d’un événement de deux nuits qui rend hommage à l’héritage des icônes du rock derrière KISS», a déclaré Elaine Frontain Bryant, EVP et responsable de la programmation pour A&E. «Cet événement documentaire est un hommage particulier à un groupe unique en son genre et à l’incroyable fanbase de Kiss Army qui les idolâtre depuis des générations.

KISS: Off The Soundboard Tokyo 2001 sort le 11 juin et peut être précommandé ici.