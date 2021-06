Kiss annonce une tournée américaine été/automne 2021

EMBRASSER a annoncé le report des dates de la prochaine étape américaine du “Fin de la route” visiter. Le trek débute le 18 août 2021 au Xfinity Center à Mansfield, Massachusetts et se termine le 9 octobre 2021 à l’amphithéâtre MIDFLORIDA Credit Union à Tampa, en Floride.

Les billets pour les nouvelles dates ajoutées seront mis en vente au grand public à partir de ce vendredi 18 juin à 10 h, heure locale. Les billets pour toutes les dates précédemment reportées sont en vente maintenant. EMBRASSER offrira des expériences VIP et des Armée KISS préventes des fans à partir du mardi 15 juin à 10h locales.

EMBRASSER a déclaré dans un communiqué: “Le temps a passé mais nous n’avons pas pu. Maintenant, les bottes sont en place et nous transportons une année supplémentaire de pyro, de lumières et de spectacle. NOUS SOMMES DE RETOUR! Nous sommes excités et avons hâte de célébrez avec notre spectacle le plus grand, le plus fou et le plus chaud de tous les temps !”

Paul Stanley a récemment déclaré au magazine Rolling Stone que EMBRASSER a bien l’intention de reprendre ses “Fin de la route” tournée une fois la pandémie passée. « Totalement, » dit-il. “Nous étions 120 spectacles dedans et nous nous sommes bien amusés [when the pandemic began]. Je veux dire, la plupart du temps, lorsque vous perdez quelqu’un ou que la situation change, vous vous retrouvez à dire : « Gee, si seulement j’avais su », alors qu’ici, vous avez une situation où nous sommes arrivés à la conclusion que nous pouvons » t continuer [as a touring band]. Ce n’est pas faisable. Si nous portions des jeans et des t-shirts, nous pourrions le faire jusqu’à nos quatre-vingt ou quatre-vingt-dix ans, mais nous transportons environ 40 et 50 livres de matériel pendant quelques heures. Il y a un facteur d’âge, ce qui le rend plus réel pour les personnes qui ont pu douter de l’idée de la « fin de la route ». Mais dans cet esprit, cela nous donne une soirée avec des gens où nous pouvons vraiment partager ce que nous avons construit ensemble. … Alors le ‘Fin de la route’, je ne le vois pas comme doux-amer. Je le vois comme doux. Et y aura-t-il des larmes ? Sûr. Mais oh, mon Dieu, regarde ce qu’on nous a donné. Et d’après ce que disent les fans, regardez ce que nous leur avons donné. C’est différent des autres groupes.”

EMBRASSERLe trek d’adieu a été lancé en janvier 2019 et devait initialement se terminer le 17 juillet 2021 à New York, mais devrait maintenant durer jusqu’en 2022.

En décembre dernier, bassiste/chanteur Gène Simmons dit au 95,5 KLOS station de radio qui EMBRASSER a “cent cinquante” spectacles dans son “Fin de la route” visite, y compris un arrêt à “l’endroit le plus froid de la terre”.

EMBRASSER joué pour la dernière fois le réveillon du Nouvel An à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le concert a éclaté Guinness records du monde pour la projection de flammes la plus élevée dans un concert de musique et pour la plupart des projections de flammes lancées simultanément dans un concert de musique.

EMBRASSERla programmation actuelle de se compose de membres originaux Stanley et Simmons, aux côtés des ajouts ultérieurs au groupe, le guitariste Tommy Thayer (depuis 2002) et batteur Eric Chanteur (activé et désactivé depuis 1991).

Formé en 1973 par Stanley, Simmons, Pierre Criss (batterie) et As Frehley (guitare), EMBRASSER a organisé sa première tournée “d’adieu” en 2000, la dernière à présenter la formation originale du groupe.

En 48 ans de carrière, EMBRASSER a accumulé 23 albums d’or et de platine – plus que tout autre groupe américain.

