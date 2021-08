KISS confirme sa nouvelle résidence à Las Vegas pour décembre 2021

EMBRASSER lancera leur deuxième résidence à Las Vegas, dont la rumeur court depuis longtemps, à la fin de l’année.

La nouvelle du retour du groupe à Las Vegas a été annoncée par le bassiste/chanteur Gene Simmons lors d’une interview à la galerie Animazing du Venetian Grand Canal Shoppes, en avant-première de sa collection de peintures et de croquis « ArtWorks ».

Lorsqu’on lui a demandé si KISS reviendrait pour une deuxième résidence à Las Vegas, Simmons a déclaré: “Nous le sommes. Mon groupe préféré sera à Zappos [Theater at Planet Hollywood] à Las Vegas à partir du 27 décembre. C’est vrai, même jusqu’au Nouvel An. Et nous serons ici jusqu’en février. Mais au milieu de la tournée KISS qui fait le tour du monde.

Les rockers légendaires se sont déjà installés à Sin City en novembre 2014 à The Joint at Hard Rock Hotel And Casino. La série de neuf spectacles a été capturée pour le coffret DVD et Blu-ray «Kiss Rocks Vegas», arrivé en août 2016.

S’adressant à Las Vegas Weekly, le leader de KISS, Paul Stanley, a expliqué comment l’idée de la résidence est née : « Passer autant de temps que nous à Vegas et vivre aussi près que nous le faisons, l’idée de faire une résidence et de quitter notre la configuration de la scène, au lieu de la décomposer tous les soirs, était vraiment attrayante.

Il a poursuivi : « Nous [had] vient de terminer 42 villes et a joué pour 600 000 personnes, mais cela signifiait que chaque soir, le spectacle était démonté et déplacé. Il y a quelque chose d’attirant et de stimulant dans la construction d’un ensemble qui n’a pas besoin d’être déplacé. Vous n’avez pas à tenir compte de l’aspect pratique de celui-ci, pouvant être constamment démonté et remonté. C’était donc quelque chose que nous voulions faire depuis un bon moment ; c’était juste une question de s’assurer que nous trouvions des gens qui étaient d’accord sur la façon de le faire. Le Joint était l’endroit naturel pour le faire.

EMBRASSER sont au milieu de leur tournée d’adieu ‘End Of The Road’, qui devait initialement se terminer le 17 juillet 2021 à New York, mais devrait maintenant durer jusqu’en 2022.

Le line-up actuel de KISS se compose des membres originaux Stanley et Simmons, ainsi que des ajouts ultérieurs au groupe, Thayer (depuis 2002) et le batteur Eric Singer (on et off depuis 1991).

Formé en 1973 par Stanley, Simmons, le batteur Peter Criss et le guitariste principal Ace Frehley, KISS a organisé sa première tournée « d’adieu » en 2000, la dernière à présenter la formation originale du groupe.

Écoutez le meilleur de KISS sur Apple Music et Spotify.