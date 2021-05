KISS devrait apparaître dans la nouvelle bande dessinée de Dynamite, Phantom Obsession

EMBRASSER devraient apparaître dans une nouvelle bande dessinée de Dynamite. Le groupe apparaîtra dans une nouvelle histoire, “ Phantom Obsession ”, qui a été écrite par Ian Edginton et sera disponible en août.

Un synopsis de ‘Phantom Obsession’ se lit comme suit: “En tant que jeune homme en 1978, Darius Cho a assisté à un concert de son groupe préféré, un souvenir qui l’a marqué jusqu’à ce jour. Maintenant, il est un géant de la technologie extrêmement riche, mais mystérieusement reclus. Certains croient même qu’il n’existe peut-être pas du tout, servant simplement de façade fantomatique à un consortium sans fin de sociétés.

“Au moins jusqu’à ce que Kiss reçoive une invitation à tous frais pour jouer un concert exclusif pour lui. Jouant pour un public composé uniquement de Cho, de son assistant et d’une foule d’androïdes à la ‘Westworld’ inventés par le méga-milliardaire, tout semble un peu décalé… Surtout quand le groupe se réveille dans des logements luxueux, mais sans aucun moyen de partir, et leurs puissants talismans leur ont été volés!

Ian Edginton est un auteur de bandes dessinées britannique, connu pour son travail sur des titres tels que X-Force, Scarlet Traces, La guerre des mondes de HG Wells et Iron Maiden: Legacy of the Beast. Celal Koc alias Celor est basé à Ankara, en Turquie. Il a travaillé comme animateur pendant plusieurs années avant de travailler comme artiste séquentiel pour Action Lab Entertainment (2016).

KISS a également récemment partagé la bande-annonce de un nouveau documentaire sur leur carrière appelé Biographie: KISStory.

Réalisé par DJ Viola, le documentaire raconte les 50 ans de carrière du groupe avec les fondateurs Paul Stanley et Gene Simmons, censés réfléchir à leur longue carrière dans le film.

Une description du documentaire se lit comme suit : « Après 50 ans de rock et de roulement toute la nuit et de fête tous les jours, le groupe de vente de disques d’or n ° 1 de tous les temps, KISS, partage son histoire de succès avant de finalement briser sa dernière guitare et éteindre le feu – un démon qui respire.

Le film, d’une durée de quatre heures, sera diffusé via A&E pendant deux soirées aux États-Unis les 27 et 28 juin de 21 h à 23 h HE/PT. Une date de sortie au Royaume-Uni n’a pas encore été confirmée.

Ailleurs dans l’actualité de KISS, Gene Simmons organisera un événement MasterClass à Las Vegas le mois prochain, où il enseignera la basse et l’écriture de chansons.

Le bassiste de KISS ramènera la MasterClass Axe de Gene Simmons pour les fans le 26 juin. Les participants apprendront à écrire de la musique rock dans un cours d’après-midi sous la direction de Simmons. Il y aura également un forfait qui comprend des guitares basses personnalisées peintes à la main par le musicien lui-même.

KISS’ Off The Soundboard: Tokyo 2001 sort le 11 juin et peut être pré-commandé ici.