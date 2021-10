KISS Guitar Tech sain et entièrement «vaxé» meurt de… «COVID» – ou était-ce le coup lui-même?

par Tim Brown, DC Corde à linge :

Voici juste un autre membre de l’industrie qui a adhéré aux mensonges de CONvid-1984. Technicien de guitare de longue date pour KISS, qui était en bonne santé et entièrement « vacciné » serait décédé des suites de l’existence non prouvée de COVID. Le chanteur et guitariste de KISS, Paul Stanley, a informé les fans dans un tweet le 17 octobre 2021.

« Mon cher ami, copain et guitariste tech depuis 20 ans, Fran Stueber est décédée hier subitement de Covid. Sur scène comme en dehors, j’ai tellement compté sur lui. Ma famille l’aimait tout comme moi. Il était si fier de sa femme et de ses 3 garçons qu’ils l’étaient de lui. Je suis engourdi », a tweeté Stanley.

Mon cher ami, pote et guitar tech depuis 20 ans, Fran Stueber est décédé hier subitement de Covid. Sur scène comme en dehors, j’ai tellement compté sur lui. Ma famille l’aimait tout comme moi. Il était si fier de sa femme et de ses 3 garçons qu’ils l’étaient de lui. Je suis engourdie. pic.twitter.com/RvwUGpFt0X – Paul Stanley (@PaulStanleyLive) 17 octobre 2021

Bien que ce soit certainement une chose triste, en particulier en laissant derrière lui une femme et 3 jeunes garçons, le fait est que Stueber a plus que probablement été tué par le coup de feu, comme tous ceux qui l’ont pris et se sont retrouvés morts peu de temps après. .

Blabbermouth a rapporté :

Stüber a travaillé sur tout EMBRASSER et Stanley tournées en solo et spectacles ponctuels depuis 2002. Il est même monté sur scène avec le groupe lors de la « Bijoux de la famille Gene Simmons » épisode où EMBRASSER exécuté pour les troupes, et était sur place lorsque Stanley couper son album solo de 2006 « Vis pour gagner ».

Stüber, qui avait également travaillé dans les coulisses pour CŒUR, LA PROGÉNITURE et REO SPEEDWAGON‘s Kévin Cronin, Raconté Gibson dans une interview de 2007 : « Si Paul se désaccorde, ce n’est pas sa faute, c’est ma faute. Habituellement, je change de guitare toutes les quatre à cinq chansons pour qu’il n’ait pas à s’inquiéter de se désaccorder. C’est assez simple avec EMBRASSER; Paul ne joue qu’un accord et il ne joue pas plus de six guitares. Vraiment, la seule raison pour laquelle je change de guitare, c’est pour l’esthétique.

Le mois dernier, EMBRASSER a annoncé des dates de tournée nord-américaines reportées après que le groupe a été contraint de reporter cinq spectacles en raison de Stanley et bassiste/chanteur Gène Simmons test positif au COVID-19. Simmons plus tard, il a crédité sa vaccination pour avoir gardé son infection «minimale» et a encouragé les autres à envisager de se faire vacciner contre la COVID-19. « Grâce au vaccin, je vais vraiment bien » Gène tweeté. Il a également répondu à une personne qui s’est apparemment moquée de lui pour avoir attrapé COVID même s’il a été vacciné. « Le vaccin vous protège à environ 95 %. Cependant, vous pouvez toujours obtenir la variante Delta Covid », Simmons a écrit. « Je l’ai fait… Mais les effets sont minimes, si vous avez été vacciné deux fois. Sans vaccin = hôpital, douleur et peut-être la mort. Faire votre recherche. Vous en ressortirez beaucoup plus brillant.

Dans une publication récente sur les réseaux sociaux, EMBRASSER a déclaré que tout le groupe et les membres d’équipage qui voyageaient avec eux pendant la tournée étaient complètement vaccinés. Membres de EMBRASSER « et leur équipe a fonctionné dans une bulle de manière indépendante pour protéger tout le monde autant que possible à chaque spectacle et entre les spectacles », a écrit le groupe dans le communiqué. «La tournée a également un agent du protocole de sécurité COVID sur le personnel à temps plein qui veille à ce que tout le monde suit de près tout CDC directives », poursuit le communiqué.

