Kiss Guitarist Tommy Thayer: Comment j’ai découvert que j’avais une fille de 31 ans

EMBRASSER guitariste Tommy Thayer était un invité sur un épisode récent de la « Hangin ‘& Bangin’: Artistes en lock-out » émission en ligne, où il a été rejoint par Vinny Appice (NOIR SABBAT, DIO), Appice carmin (OZZY OSBOURNE, FUDGE À LA VANILLE) et Doug Aldrich (DIO, SERPENT BLANC, LES MORTS DAISIES). Vous pouvez maintenant regarder la discussion ci-dessous.

Interrogé sur sa récente révélation selon laquelle il avait découvert qu’il avait engendré un enfant, Tommy dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « J’ai découvert que j’avais une fille l’été dernier. J’étais marié depuis de nombreuses années et je n’ai jamais eu d’enfants, alors j’ai en quelque sorte pensé que cette opportunité m’était passée. Mais à travers [DNA-testing company] 23andMe, en fait, un de mes cousins ​​au second degré était en contact avec Sierra. Et elle a 31 ans. Donc, tout cela s’est passé en 89, 89.

« C’est la chose la plus incroyable », a poursuivi le rockeur de 60 ans. « C’est juste une bénédiction. Et c’est juste une belle fille – très authentique et tellement gentille. C’est juste un événement incroyable dans ma vie. C’est la plus grande chose qui m’est arrivée depuis longtemps, c’est sûr. »

Demandé à quel moment Sierra a découvert qu’il était son père, Tommy a dit: « Pas avant que nous ayons compris cela. Je pense qu’elle était plus époustouflée que moi. ‘Ton père est Tommy bla bla bla. ‘ Donc, c’est vraiment une belle histoire. «

Lorsque Tommy a annoncé pour la première fois qu’il avait une fille le mois dernier, il a écrit sur les réseaux sociaux à propos de Sierra: « Nous avons déjà passé beaucoup de temps depuis que nous avons appris à nous connaître et à créer un lien étroit. C’est une personne belle et sincère et je ne pourrais pas être plus heureuse. Je pense qu’elle ressent la même chose pour moi. »

Il a ajouté: « La chose la plus merveilleuse à propos des miracles est qu’ils se produisent parfois. »

Thayer, qui s’est marié Amber Peek en 2006, il n’était pas connu auparavant pour avoir engendré des enfants. Le couple s’est séparé depuis, mais serait resté en bons termes.

EMBRASSER a lancé son trek d’adieu en janvier 2019 mais a été contraint de le suspendre l’année dernière en raison de la pandémie COVID-19.

« Fin de la route » devait initialement se terminer le 17 juillet 2021 à New York, mais devrait maintenant durer jusqu’en 2022.

EMBRASSERLa gamme actuelle de membres est composée de membres originaux Paul Stanley et Gene Simmons, aux côtés des ajouts ultérieurs de groupes, Thayer et batteur Eric Singer (marche et arrêt depuis 1991).

Octobre dernier, Tommy a vendu sa maison dans le sud de la Californie pour 2,7 millions de dollars.

Pendant la partie questions-réponses de « Une soirée avec Tommy Thayer » en février 2020 au Outtakes Bar & Grill à New Hope, Minnesota, Thayer on lui a demandé quels étaient ses plans après EMBRASSER complète son « Fin de la route » tournée d’adieu. Il a répondu: « On me pose souvent cette question dans les entretiens ces jours-ci. Je ne sais pas vraiment. Je suis sûr que la plupart des gens ici savent que nous sommes sur la ‘Fin de la route’ tour du monde en ce moment. Je ne sais pas vraiment quels sont mes projets à la fin. EMBRASSER ne disparaîtra pas non plus. Le groupe ne va pas tourner, mais le EMBRASSER la musique, les identités et les personnages, la marque et la marchandise, tout cela continuera. je pense que EMBRASSER continuera en quelque sorte. Je ne peux pas l’imaginer non. »