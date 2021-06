Kiss lance le gin le plus rock’n’roll au monde, ‘Cold Gin’

Tu voulais le meilleur, tu as le meilleur – glacial EMBRASSER gin pour aller avec votre tonique ! C’est ce que les légions de EMBRASSER les fans attendaient depuis la sortie du morceau classique du groupe “Gin froid” en 1974.

Vous pouvez maintenant monter la musique et lever un verre de Gin froid KISS pour libérer la rock star qui est en vous !

Après le succès retentissant du lancement en 2020 de KISS Rhum Kollection portefeuille, Marques pour les fans, EMBRASSER et leur agent de licence, Droits épiques, a répondu à la demande écrasante des fans pour un autre EMBRASSER boisson. Ne considérez-vous pas le gin comme une liqueur rock’n’roll ? Détrompez-vous ! Comme le groupe, Gin froid KISS est audacieux et sans compromis. Inspiré par les racines du groupe à New York, EMBRASSER le gin crée une explosion gustative qui est toujours montée jusqu’à 11.

C’est tout à fait naturel que les titans rock EMBRASSER collaboré avec une entreprise primée comme Marques pour les fans pour créer un produit aussi pur que le rock ‘n’ roll qu’ils jouent. Gin froid KISS a une base distillée cinq fois comprenant du genévrier, du zeste de citron et une sélection d’épices fines. Il n’y a pas d’arômes artificiels ni d’édulcorants ajoutés. Pour maintenir la plus haute qualité, des saveurs supplémentaires de genévrier et de citron sont macérées et mélangées avec le distillat, réalisant un équilibre complet de l’expérience botanique.

« Maintenant, c’est VRAIMENT l’heure du Cold Gin. Si le gin est votre truc, alors c’est celui qu’il faut apporter. Comme la chanson, celle-ci est un classique ! » dit Paul Stanley, membre fondateur de EMBRASSER.

Comme vous vous en doutez, Gin froid KISS n’a pas seulement bon goût ; ça a l’air incroyable aussi ! Impressionnez vos amis avec la bouteille élégante, comprenant des détails argentés et dorés accrocheurs, avec les quatre membres du groupe illustrés métalliquement de chaque côté du pont de Brooklyn. L’étiquette principale présente un disque d’or et les monuments emblématiques de New York et de la ligne d’horizon de Manhattan, tandis que le superbe motif art déco derrière le disque est basé sur les écailles des bottes de The Demon. L’illustration de l’étiquette est un superbe hommage à KISStory et aux racines musicales du groupe.

Marques pour les fans a lancé une nouvelle boutique en ligne, disponible au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche, en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Dans les prochains mois, le Danemark s’ajoutera au mélange.

Gin froid KISS notes de dégustation :

* Nez – épicé avec des tons clairs de genièvre, un arôme généreux et un caractère de gin classique

* Bouche – bien équilibrée avec un caractère clair de genièvre, d’agrumes et d’herbes, de zeste de citron et de racine d’angélique

* Finale — s’intensifie et se développe en bouche. Caractère corsé, clair et durable du genévrier avec une finale sèche qui est distinctement croquante et maintient un caractère astringent.

