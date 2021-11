Kiss lance un portefeuille de spiritueux aux États-Unis

Des rockeurs légendaires EMBRASSER ont lancé leur portefeuille de spiritueux primé Buvez-le par KISS aux États-Unis Après avoir vendu plus de 100 000 bouteilles en Europe, au Japon et en Australie, le portefeuille de mélanges principaux de gin et de rhum haut de gamme est désormais disponible dans 25 États. Ce portefeuille de liqueurs avec son savoir-faire inégalé et son goût exceptionnellement doux, a été créé par des fans, pour des fans. Buvez-le par KISS est une collaboration entre le groupe légendaire, leur agent de licence, Droits épiques, et le producteur de spiritueux primé Marques pour les fans.

Le groupe fait vibrer le marché avec son Premium Distilled Cold Gin, son Black Diamond Premium Dark Rum, son Detroit Rock Premium Dark Rum et son nouveau Monstrum Ultra Premium Dark Rum en édition limitée, allant de 33,99 $ à 159,99 $. Fidèle à la réputation de tueur du groupe, le portefeuille Drink It Up By KISS est audacieux et prononcé. Inspiré de KISStory, chaque produit offre une expérience incomparable. Buvez-le par KISS n’est pas seulement exceptionnellement savoureux, il est aussi incroyablement accrocheur. Les Buvez-le par KISS les bouteilles se démarqueront sur n’importe quelle étagère ou chariot de bar, un favori des fans pour tout Armée KISS membre. KISS Black Diamond Premium Dark Rum et KISS Detroit Rock Premium Dark Rum sont maintenant en vente. KISS Monstrum Ultra Premium Dark Rum et KISS Premium Distilled Cold Gin seront bientôt disponibles à l’achat.

EMBRASSER membre fondateur Paul Stanley commente : « De Monstrum à Cold Gin, nous voulions que chaque spiritueux du portfolio reflète l’énergie de notre groupe. Buvez-le par KISS portefeuille a été soigneusement organisé et chaque esprit unique a mérité son nom. »

Chaque esprit pour Buvez-le par KISS a été créé par un maître-mélangeur interne mondialement reconnu qui a développé une gamme de produits primée avec un profil gustatif distinct. Que vous soyez Starchild, Demon, Spaceman ou Catman; il y a quelque chose pour que tout le monde se sente comme une rockstar.

* KISS Black Diamond Premium Dark Rum : KISS Black Diamond Premium Dark Rum a un caractère boisé marqué, grâce au processus de vieillissement en fût de 15 ans du rhum, conduisant à une finale légèrement épicée. Le produit a reçu six distinctions mondiales pour la qualité et le design

* KISS Detroit Rock Premium Dark Rum : Pour quelque chose d’un peu plus fort et plus complexe, il y a le KISS Detroit Rock Premium Dark Rum. Cela rend hommage à la chanson à succès « Detroit Rock City » et est mis en bouteille à 45% du volume avec une finition en fût clair, pour un goût sophistiqué et corsé. Le rhum a reçu huit prix internationalement reconnus pour la qualité et le design.

* KISS Monstrum Ultra Premium Dark Rum : Nommé d’après le mot latin signifiant « monstre », le KISS Monstrum Ultra Premium Dark Rum est à la hauteur de son titre de rhum monstrueusement exceptionnel. C’est l’ajout le plus récent et le plus audacieux au portefeuille à ne pas manquer. Le rhum haut de gamme et spécialement sélectionné est vieilli en fûts de plus de 14 ans. Le rhum KISS Monstrum Ultra Premium Dark a une finition bien équilibrée qui met en valeur le mélange de fabrication unique qui ne contient ni sucre ni arôme ajouté.

* KISS Premium Distilled Cold Gin : En hommage à la chanson emblématique de KISS de 1974 et à la ville natale du groupe, New York City, il y a le KISS Premium Distilled Cold Gin. Avec des tons de gin classiques comme le genièvre, les agrumes et les herbes qui ressortent en bouche, un produit du processus de distillation en cinq temps, c’est un incontournable pour EMBRASSER et les fans de gin.

EMBRASSER reste l’un des groupes les plus influents de l’histoire du rock and roll après 45 ans. EMBRASSER a remporté plus de prix d’album d’or que n’importe quel groupe américain dans l’histoire de la Association de l’industrie de l’enregistrement d’Amérique‘s (RIAA) certifications or et platine avec 26 EMBRASSER albums et quatre albums solo sortis simultanément – un exploit jamais réalisé auparavant par aucun groupe. À ce jour, EMBRASSER a sorti 44 albums, dont 14 atteignant le statut de platine et trois albums atteignant le multi-platine. EMBRASSER a vendu plus de 100 millions d’albums dans le monde et leur héritage continue de faire croître leur base de fans, génération après génération.

EMBRASSER continue de s’appuyer sur l’élan récemment généré par des dates de tournée à guichets fermés, une couverture médiatique incroyable et des performances de concert constamment phénoménales sur leur « Fin de la route » tournée mondiale, qui devrait se poursuivre en 2022.

