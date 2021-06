KISS lance une nouvelle boisson de marque officielle, le gin froid

Légendes du rock EMBRASSER ont lancé un gin officiel de la marque Kiss. Après le lancement l’année dernière du “portefeuille Rum Kollection”, le groupe a franchi une nouvelle étape sur le marché lucratif de l’alcool, et le gin ‘Cold Gin’ est disponible en pré-commande à partir d’aujourd’hui.

Un communiqué de presse nous dit que Cold Gin est « audacieux et sans compromis » et « inspiré par les racines du groupe à New York ». Ces facteurs concourent à créer « une explosion de goût qui est toujours montée jusqu’à 11 ». Ça sonne bien, n’est-ce pas ? Paul Stanley le pense certainement.

« Maintenant, c’est vraiment l’heure du Cold Gin », s’exclame Stanley, faisant habilement référence au classique de 1974 de KISS, « Cold Gin ». « Si le gin est votre truc, alors c’est celui qu’il faut apporter. Comme la chanson, celle-ci est un classique !

Cold Gin a été fabriqué en collaboration avec la société suédoise Brands For Fans, qui est également responsable des exploits du rhum KISS, ainsi que du Iron Fist Whiskey de Motorhead et du Ghost’s Juniper Gin.

Le design de la bouteille de Cold Gin présente les quatre membres de KISS exposés à côté du pont de Brooklyn à New York. L’étiquette principale comporte un disque d’or et divers monuments de New York et Manhattan, tandis que le motif art déco derrière le disque est basé sur les écailles des bottes démoniaques de Gene Simmons.

Plus important encore, quel goût a-t-il ? Eh bien, les notes de dégustation promettent «des tons clairs de genièvre, un arôme généreux et un caractère de gin classique», une bouche bien équilibrée avec «le genièvre, les agrumes et les herbes, le zeste de citron et la racine d’angélique» et une finale qui «s’intensifie et se développe dans la bouche.”

Le mois dernier, KISS a annoncé l’étape européenne de leur tournée End Of The Road retardée. Visitez le groupe site officiel pour plus d’informations.

Connu pour ses performances époustouflantes plus grandes que nature, KISS a prouvé depuis des décennies pourquoi ils sont de loin le spectacle live le plus emblématique du rock n roll. Le Rock & Roll Hall of Famers, qui a vendu plus de 100 millions d’albums dans le monde, a déclaré que cette tournée était consacrée aux millions de fans de KISS Army.