KISS lance une nouvelle série d’archives avec Off The Soundboard Tokyo 2001

Le 11 juin, EMBRASSER lancera leur nouvelle série officielle de bootleg live, KISS – Off The Soundboard, avec Tokyo 2001, enregistrée par le groupe au Tokyo Dome à Tokyo, Japon le 13 mars 2001. Il s’agit de la première d’une série de sorties live à venir via UMe et sera disponible sous forme d’un ensemble de vinyle noir standard de 3 LP, d’un ensemble de 2 CD, de téléchargements numériques et disponible en streaming. Off The Soundboard: Tokyo 2001 sera également disponible sous la forme d’un ensemble exclusif de 3 LP pressés sur un vinyle cristallin avec un tourbillon d’os via la boutique en ligne officielle KISS.

Tokyo a toujours occupé une place d’importance particulière tout au long de KISStory du groupe et Off The Soundboard: Tokyo 2001 capture KISS donnant à la salle bondée de 55000 places l’expérience live par excellence de KISS, directement de la table d’harmonie avec des hymnes classiques tels que «I Was Made for Lovin ‘You »,« Heaven’s On Fire »,« Rock & Roll All Night »et le hit # 7 1976 Billboard« Detroit Rock City », ainsi que des raretés telles que« I Still Love You »de 1982 Creatures Of The Night. Le concert de 21 titres est une célébration de l’héritage musical du groupe et met en vedette les co-fondateurs Paul Stanley et Gene Simmons, avec Ace Frehley à la guitare et Eric Singer à la batterie.

KISS est mondialement reconnu comme l’un des plus grands groupes live de tous les temps et est le créateur de ce qui est universellement considéré comme le meilleur album live de tous les temps, certifié or en 1975 et n ° 9 Billboard Charting Alive !. KISS – Off The Soundboard continue leur héritage légendaire d’albums live révolutionnaires avec un document de l’extravagance spectaculaire et plus grande que nature qu’est un concert KISS.

Connu pour ses performances époustouflantes plus grandes que nature, KISS a prouvé pendant des décennies pourquoi il est sans conteste le spectacle live le plus emblématique du rock n roll. Le Rock & Roll Hall of Famers, qui a vendu plus de 100 millions d’albums dans le monde, a déclaré que cette tournée était consacrée aux millions de fans de KISS Army.

Off The Soundboard: Tokyo 2001 sort le 11 juin. Faites défiler vers le bas pour lire la liste complète des morceaux et précommandez-la ici.

KISS – Hors de la table d’harmonie: Tokyo 2001 (2CD)

CD1:

“Detroit Rock City”

“Diable”

“Crie le fort”

“Parle-moi”

“Je l’aime fort”

«Caserne de pompiers»

“Est-ce que tu m’aimes”

«Appeler le Dr Love»

«Le paradis est en feu»

«Laissez-moi faire du rock and roll»

«Shock Me / Guitar Solo»

«Psycho Circus»

CD2:

“Lick It Up / Bass Solo”

«God Of Thunder / Drum Solo»

«Gin froid»

«100 000 ans»

“Pistolet de l’amour”

“Je t’aime encore”

“Diamant noir”

“J’étais fait pour t’aimer”

“Rock and roll toute la nuit”