Kiss lance une nouvelle série d’archives en direct avec “ Off The Soundboard: Tokyo 2001 ”

Le 11 juin, les légendes du rock EMBRASSER lancera leur nouvelle série officielle de bootleg en direct “KISS – Hors de la table d’harmonie”, avec «Tokyo 2001», enregistré par le groupe au Tokyo Dome à Tokyo, au Japon, le 13 mars 2001. Il s’agit de la première d’une série de sorties live à venir via UMe et sera disponible sous forme d’un ensemble de vinyle noir standard de 3 LP, d’un ensemble de 2 CD, de téléchargements numériques et disponible en streaming. “Hors de la table d’harmonie: Tokyo 2001” sera également disponible sous la forme d’un ensemble exclusif de 3 LP pressé sur du vinyle transparent avec tourbillon d’os via le site officiel EMBRASSER boutique en ligne. Toutes les configurations peuvent être précommandées ici.

Tokyo a toujours occupé une place d’importance particulière tout au long de la KISStory du groupe et “Hors de la table d’harmonie: Tokyo 2001” capture EMBRASSER donnant à la salle bondée de 55000 places la quintessence EMBRASSER expérience en direct, directement de la table d’harmonie avec des hymnes classiques tels que “J’étais fait pour t’aimer”, “Le paradis est en feu”, “Rock and roll toute la nuit” et le # 7 1976 Panneau d’affichage frappé “Detroit Rock City”, ainsi que des raretés telles que “Je t’aime encore” des années 1982 “Créatures de la nuit”. Le concert de 21 titres est une célébration de l’héritage musical du groupe et met en vedette des co-fondateurs Paul Stanley et Gene Simmons, avec Ace Frehley à la guitare et Eric Singer à la batterie.

EMBRASSER est mondialement reconnu comme l’un des plus grands groupes live de tous les temps et est le créateur de ce qui est universellement considéré comme le meilleur album live de tous les temps, certifié or de 1975 et n ° 9 dans le classement Billboard “Vivant!” “KISS – Hors de la table d’harmonie” continue leur héritage historique d’albums live révolutionnaires avec un document de l’extravagance spectaculaire et plus grande que nature EMBRASSER concert.

Connus pour leurs performances époustouflantes plus grandes que nature, EMBRASSER a prouvé pendant des décennies pourquoi ils sont sans conteste le spectacle live le plus emblématique du rock and roll. Le Rock and Roll Hall Of Famers, qui a vendu plus de 100 millions d’albums dans le monde, a déclaré que cette tournée était consacrée aux millions de Armée KISS Ventilateurs.

KISS “Off The Soundboard: Tokyo 2001” (2CD) liste des pistes:

CD1

01. Detroit Rock City



02. Diable



03. Crie le fort



04. Parle-moi



05. Je l’aime fort



06. Caserne de pompiers



07. Est-ce que tu m’aimes



08. Appeler le Dr Love



09. Le paradis est en feu



10. Let moi aller rock & roll



11. Shock Me / Guitar Solo



12. Psycho Cirque

CD2

01. Lick It Up / Bass Solo



02. Dieu du tonnerre / Drum Solo



03. Gin froid



04. 100 000 ans



05. Pistolet de l’amour



06. Je t’aime encore



07. Diamant noir



08. J’étais fait pour t’aimer



09. Rock and roll toute la nuit

3LP

LP1, côté A

01. Detroit Rock City



02. Diable



03. Crie le fort



04. Parle-moi

LP1, côté B

01. Je l’aime fort



02. Caserne de pompiers



03. Est-ce que tu m’aimes



04. Appeler le Dr Love



05. Le paradis est en feu

LP2, côté A

01. Laisse-moi aller Rock & Roll



02. Shock Me / Guitar Solo

LP2, côté B

01. Psycho Cirque



02. Lick It Up / Bass Solo



03. Dieu du tonnerre / Drum Solo

LP3, côté A

01. Gin froid



02. 100 000 ans



03. Pistolet de l’amour

LP3, côté B

01. Je t’aime encore



02. Diamant noir



03. J’étais fait pour t’aimer



04. Rock and roll toute la nuit

Liste des pistes numériques

01. Detroit Rock City



02. Diable



03. Crie le fort



04. Parle-moi



05. Je l’aime fort



06. Caserne de pompiers



07. Est-ce que tu m’aimes



08. Appeler le Dr Love



09. Le paradis est en feu



dix. Laisse-moi aller Rock & Roll



11. Shock Me / Guitar Solo



12. Psycho Cirque



13. Lick It Up / Bass Solo



14. Dieu du tonnerre / Drum Solo



15. Gin froid



16. 100 000 ans



17. Pistolet de l’amour



18. Je t’aime encore



19. Diamant noir



20. J’étais fait pour t’aimer



21. Rock and roll toute la nuit



