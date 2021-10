Kiss Las Vegas Residency a reçu des nouvelles décevantes pour les fans

Les hits continuent d’affluer pour Kiss, et pas ceux qu’ils peuvent ajouter à leur prochain album de plus grands succès. Le Rock and Roll Hall of Famers a été contraint d’annuler sa prochaine résidence au Zappos Theatre du Planet Hollywood à Las Vegas. La décision intervient la même semaine que les roadies du groupe ont imputé la mort du technicien de guitare Francis Stueber aux protocoles de sécurité du groupe contre les coronavirus lors de leur longue tournée mondiale End of the Road.

Kiss devait jouer au Zappos Theatre du 29 décembre au 5 février, mais les options d’achat de billets ont soudainement disparu du site Caesars Palace/Ticketmaster, a rapporté samedi le Las Vegas Review-Journal. Les représentants du lieu ont déclaré que les fournisseurs de billets contacteraient les fans avec des détails sur la façon de demander des remboursements. Ils ont également demandé aux fans de consulter le site Web du groupe pour d’autres mises à jour. Cependant, le groupe n’a pas publié de déclaration concernant la résidence annulée à Vegas sur son site ou sur leurs pages Instagram et Twitter.

Le groupe « Rock and Roll All Nite » a repris la route pour sa tournée End of the Road en août. Certains spectacles ont été reportés après que Paul Stanley et Gene Simmons ont été testés positifs pour le coronavirus. Le 17 octobre, Stueber est décédé après avoir été mis en quarantaine pendant deux jours dans un hôtel de Détroit avec COVID. Il avait 53 ans. Vendredi, Rolling Stone a publié les commentaires de trois membres d’équipage, qui ont imputé la mort de Stueber à un manque de mesures de sécurité strictes contre le COVID.

« Chaque jour pendant les émissions, nous n’avons pas été testés. Et il y a tellement d’inconnues », a déclaré un membre de l’équipe au magazine. « Avons-nous super répandu cela, avons-nous propagé cette chose de ville en ville? C’est horrible que Fran soit passé, et c’est horrible si c’est notre protocole juste pour que nous tournions. Est-ce que ça va être normal, de coller quelqu’un dans un hôtel et si quelqu’un meurt, ‘Oh, eh bien, c’est parti pour le gars suivant ?' »

Pendant ce temps, un responsable de la production a contesté les affirmations des roadies, expliquant que des mesures de sécurité étaient en place. Le groupe a exigé que tous les membres d’équipage aient des cartes de vaccination et portent leurs masques dans les coulisses. La restauration a également été séparée des travailleurs locaux et de l’équipe de tournée. Toute personne testée positive a été envoyée dans des hôtels en quarantaine et tous les compagnons de bus ont été à nouveau testés, a déclaré l’exécutif. Les roadies ont déclaré à Rolling Stone que les masques n’étaient pas toujours portés correctement et que les tests n’étaient pas effectués assez fréquemment. L’exécutif a déclaré que la tournée était censée avoir un employé dont le travail consistait à s’assurer que les protocoles COVID étaient suivis, mais la direction a abandonné cette idée la veille du début de la tournée. Le directeur de la production de Kiss, Robert Long, a déclaré au magazine que les tests quotidiens n’étaient pas en place, mais n’était pas d’accord avec les roadies qui ont déclaré que les tests étaient découragés si quelqu’un ne présentait pas de symptômes.

« Notre End of the Road World Tour avait absolument mis en place des protocoles de sécurité Covid qui respectaient, mais dépassaient le plus souvent, les directives fédérales, étatiques et locales », a déclaré le groupe à Rolling Stone. « Mais en fin de compte, il s’agit toujours d’une pandémie mondiale et il n’y a tout simplement pas de moyen infaillible de faire une tournée sans un certain élément de risque. » Le groupe a également contesté les déclarations des roadies selon lesquelles Steuber n’avait pas été testé immédiatement parce que le groupe voulait éviter les problèmes liés à un test positif.

« Pendant que les protocoles étaient en place pour la tournée, il était impossible de contrôler l’équipage minute par minute de leur vie », poursuit la déclaration du groupe. « Si certains membres de l’équipe ont choisi de sortir dîner un jour de congé ou de prendre des bières dans un bar local après le spectacle, et l’ont fait sans masque ou sans suivre les protocoles, personne ne peut faire grand-chose pour arrêter cela. Surtout quand bon nombre de nos marchés touristiques n’avaient pas de mandat de masque étatique ou local en place. » Le groupe a également admis qu’ils avaient récemment appris que certains membres de l’équipage avaient tenté de cacher leurs symptômes de coronavirus et que d’autres membres de l’équipage avaient peut-être fourni des cartes de vaccination du visage qui mettaient « toute la tournée en danger ».