Kiss Manager dit que le dernier concert du groupe aura désormais lieu à la fin de 2022

EMBRASSERgestionnaire de longue date de Doc McGhee dit qu’il ne sait pas exactement quand le concert final du groupe “Fin de la route” tournée aura lieu.

EMBRASSER a lancé son voyage d’adieu en janvier 2019, mais a été contraint de le suspendre l’année dernière en raison de la pandémie de COVID-19.

“Fin de la route” devait initialement se terminer le 17 juillet 2021 à New York, mais a depuis été prolongé jusqu’en 2022. Le trek a été annoncé en septembre 2018 à la suite d’un EMBRASSER interprétation de la chanson classique du groupe “Detroit Rock City” au “L’Amérique a du talent”.

“Nous étions censés terminer cette année – en fait, en juillet – mais à cause du COVID nous empêchant de faire la tournée, cela nous a fait reculer d’un an et demi”, McGee Raconté Parler de métal dans une nouvelle interview (telle que transcrite par BLABBERMOUTH.NET). « Donc, cela ressemble au dernier spectacle de EMBRASSER comme vous le savez, avec Gène [Simmons] et Paul [Stanley], ce sera à la fin de l’année prochaine. Nous n’avons pas encore de date verrouillée. À cause de ce qui se passe, c’est très difficile pour les gens d’avoir des rendez-vous parce qu’on ne sait même pas si on va pouvoir jouer. Nous essayons donc de tenir des dates. Mais ce sera l’année prochaine.

« Nous voulons comprendre ce que nous avons dit » Doc a continué. “Les gars voulaient jouer pour tout le monde. Cela signifiait que nous irions dans votre ville, grande ou petite. Nous ne sommes pas le groupe du tapis rouge que vous devez sortir. Nous avons toujours été le groupe populaire dans le sens que le Armée KISS qui nous a soutenus pendant toutes ces années, nous allons dans toutes les petites villes pour jouer.”

EMBRASSERla programmation actuelle de se compose de membres originaux Stanley et Simmons, aux côtés des ajouts ultérieurs au groupe, le guitariste Tommy Thayer (depuis 2002) et batteur Eric Chanteur (activé et désactivé depuis 1991).

Formé en 1973 par Stanley, Simmons, le batteur Pierre Criss et guitariste principal As Frehley, EMBRASSER a organisé sa première tournée “d’adieu” en 2000, la dernière à présenter la formation originale du groupe.

Il y a deux ans, McGee lors d’une séance de questions-réponses lors de la neuvième “Embrasse Kruise” cette EMBRASSER était ouvert à la réunion avec tous les anciens membres lors du concert final. “Nous voulons inclure tous ceux qui ont joué avec EMBRASSER pour fêter les 45 ans de EMBRASSER, dit-il. Et tout le monde… Vinnie Vincent et tout le monde — que [has] joué avec EMBRASSER fait partie de toute cette célébration de 45 ans. Donc, nous regardons toujours ce que nous allons faire sur le spectacle final de EMBRASSER.”

Selon McGee, Frehley et Criss ont tous les deux “été parlé” de participer sous une forme ou une autre. Mais, a-t-il reconnu, « C’est assez difficile. Quand les gens disent : « Oh, vous devriez apporter As et Pierre en haut.’ Comment faites-vous cela quand vous avez deux hommes-chats et deux hommes de l’espace ? Alors vous dites : ‘D’accord. Vous ne vous maquillez pas et vous vous maquillez. Et puis ils [Ace and Peter] allez, ‘Eh bien, c’était mon maquillage.’ Je ne sais pas. C’est donc très difficile à faire, mais nous allons le découvrir parce qu’ils font partie intégrante de l’héritage de EMBRASSER. Et ils sont reconnus par Gène et Paul et tout le monde dans cette salle en tant que membres fondateurs… Alors. c’est important pour vous les gars [and] c’est important pour nous. C’est juste une question d’équilibre et nous pouvons l’amener là où cela fonctionne pour tout le monde et tout le monde s’amuse bien.”

Début 2019, Stanley a dit à l’Australie “Dimanche soir” cette “Rock and roll toute la nuit” “doit être” la chanson qui EMBRASSER exécute comme dernier rappel au concert final du “Fin de la route” visiter. “C’est l’hymne rock qui relie le monde”, a-t-il expliqué. “C’était le début d’autres personnes qui inventaient des hymnes. Ils n’existaient pas vraiment, en soi. Alors, “Rock And Roll All Nite And Party Every Day”, c’est une chanson qui se connecte juste avec des gens à tous les niveaux.”

Simmons d’accord, disant CONSTRUCTION Série: “Comment ne finissez-vous pas avec ‘Rock and roll toute la nuit’? Nous aurons joué cette chanson, probablement sans exception, plus que toute autre chanson avec laquelle nous avons été impliqués. Vous pourriez dire : « N’êtes-vous pas fatigué d’entendre cela ? Mais je vais vous dire le rugissement de la foule, l’odeur de la peinture grasse, il n’y a rien de tel. Quand tu entends tout le monde s’énerver à ce sujet et que tu quittes la scène… [it’s] comme le feu dans le ventre. Vous êtes fatigué par les chiens ; vous venez de faire un grand spectacle ; et vous montez sur cette scène, quand vous voyez la joie sur le visage de tout le monde… Nous avons tout vu. Nous existons depuis des générations, mais quand vous voyez un petit enfant de 5 ans dans EMBRASSER maquillage sur les épaules de son père qui porte EMBRASSER maquillage, à côté de son père… nous sommes des gars durs à cuire – rien ne nous affecte beaucoup – mais ce truc vous mettra une boule dans la gorge. Vous devez vous retourner une seconde. Cela me comprend. Oui, c’est de la musique, mais c’est générationnel, et ça rassemble les familles au lieu de les séparer [sic] eux.”