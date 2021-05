‘Kiss Me Kiss Me Kiss Me’ retombe amoureux avec un album de cure classique

Avec la sortie de leur sixième album studio, The Head On The Door en 1985, Le traitement se sont lancés dans une ascension commerciale lente mais régulière qui les a éloignés du statut de culte et les a élevés au sommet de la célébrité internationale du rock – un voyage qui emmènerait des classiques tels que Kiss Me Kiss Me Kiss Me, Désintégrationet Wish.

Enregistré par une nouvelle formation dynamique avec Robert Smith, le batteur devenu claviériste Lol Tolhurst, et le batteur nouvellement recruté Boris Williams, ainsi que deux anciens membres de retour, le guitariste Porl Thompson et le bassiste Simon Gallup, l’atypique accessible The Head On The Door a offert à The Cure son premier succès grand public. Attirant une série de critiques élogieuses à sa sortie, l’album est devenu or des deux côtés de l’Atlantique et a donné deux des singles à succès les plus durables du groupe, «In Between Days» et «Close To Me».

Bien que la tournée mondiale suivante se soit poursuivie jusqu’en août 1986, Robert Smith avait déjà travaillé sur un nouveau lot de chansons. En conséquence, au cours de l’hiver 1986, The Cure est retourné au studio pour une série de sessions avec Head… le producteur David M. Allen, et a émergé, le 25 mai 1987, avec leur sortie la plus ambitieuse à ce jour: le ensemble de double vinyle à titre timide Embrasse-moi Embrasse-moi Embrasse-moi.

Bien que The Cure ait pris l’ascendant après The Head On The Door, sortir un jeu de 20 pistes à double disque fonctionnant pendant 75 minutes difficiles était toujours un pari. Pourtant, il y avait de la méthode dans la folie de Robert Smith, car si Kiss Me… était tentaculaire et parfois volontairement éclectique, c’était aussi un brillant, «Album blanc»-affaire qui a depuis fasciné de nouvelles générations de fans.

Kiss Me Kiss Me Kiss Me aimait prendre des risques. Rares sont ceux, par exemple, qui auraient envisagé que Smith et ses collègues maîtrisent du funk trempé dans la wah-wah (“Hey You !!!”) ou marquent un succès de club américain avec le “Hot Hot Hot” en sueur et adapté aux pistes de danse, mais les deux étaient parmi les triomphes du disque. Idem le succès décadent du Top 30 du Royaume-Uni, influencé par Motown, «Why Can’t I Be You?» qui a été promu avec une vidéo hilarante, dirigée par Tim Pope, du groupe habillé en ours, bourdons et danseurs de Morris.

Ces coups d’État stylistiques audacieux ont été, certes, tempérés par des tarifs Cure plus traditionnels, tels que le morose et ravagé «One More Time», la rêverie imminente et opium de «Snakepit» et le viscéral, Pornographie-sque «Shiver & Shake». Pourtant, l’album a sans doute atteint son apogée avec le sublime «Just Like Heaven»: une tranche glorieuse de mélancolie exaltante qui a également propulsé The Cure dans le Top 40 du Billboard Hot 100 américain pour la première fois.

Kiss Me Kiss Me Kiss Me a poursuivi agressivement ses singles à succès dans les charts, atteignant un sommet au n ° 6 au Royaume-Uni et au n ° 35 du Billboard 200, où il a valu au groupe son premier disque de platine. Sa performance impressionnante a placé la barre très haut, mais quand le groupe est revenu en 1989, ils sont venus vanter un autre triomphe artistique sous la forme de leur chef-d’œuvre goth-rock, Disintegration.

