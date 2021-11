Funko célèbre la musique hard rock et le 45e anniversaire de la sortie de EMBRASSER‘s « Destructeur » avec un Pop Deluxe exclusif ! Album.

N’oubliez jamais l’album emblématique en collectionnant ce Deluxe Pop ! Album « Destructeur », qui présente chacun des EMBRASSER membres du groupe en tant que Pop! les figurines et la pochette de l’album sont emballées ensemble dans un étui rigide de protection qui peut être accroché au mur.

Pop! Le démon, Pop ! Le Starchild, Pop! Le Spaceman, et Pop! Les Catman sont prêts à s’intégrer à votre collection musicale. Les figurines en vinyle mesurent environ quatre pouces. Dimensions approximatives de l’étui de protection : 23,5″ L x 12,25″ H x 3,75″ P.

Remarque : Pop ! L’album de luxe n’inclut pas de disque vinyle jouable.

Précommandez à cet endroit.

Célébrant son 45 anniversaire, « Destructeur » a été initialement publié en 1976 et est considéré comme l’un des EMBRASSER albums. C’est le premier album du groupe à se vendre à un million d’exemplaires au cours de sa première année et détient le titre d’album studio le plus vendu de tous les temps. Emballé avec des agrafes de concert et KISS Armée favoris, y compris « Detroit Rock City », « Crie le fort », « Dieu du tonnerre » et « Beth », le 19 novembre 2021 UMe publié « KISS – Destroyer 45e » sous forme de coffret audio Super Deluxe 4-CD + Blu-ray ainsi que sur vinyle double noir standard et vinyle double couleur jaune et rouge édition limitée, coffret 2 CD et numérique.

Pour l’enregistrement de « Destructeur », Bob Ezrin a été amené comme EMBRASSERle nouveau producteur de , aidant le groupe à atteindre de nouveaux niveaux, à la fois sonores et créatifs. L’album a également montré la croissance du groupe en tant que musiciens et auteurs-compositeurs, expérimentant de nouveaux sons qui se présentaient sous la forme du côté plus doux de chansons comme « Est-ce que tu m’aimes? » , et des chansons chargées d’arrangements orchestraux, y compris « De grandes attentes » et « Beth ». Après le succès retentissant du n°9 de 1975 Panneau d’affichage-graphique « Vivant! », « Destructeur » était le EMBRASSER album qui les a amenés à l’avant-garde du grand public et les a transformés en icônes mondiales du rock. Pour son anniversaire, UMe célèbre l’héritage de cet album fondateur avec une quantité stupéfiante de bonus.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).