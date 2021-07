KISS racontera leur histoire dans un incroyable documentaire inédit ! | Instagram

Tout semble indiquer que bande Le groupe de rock américain Kiss enlève son maquillage et raconte le bon et le mauvais en elle film documentaire, et nous vous donnerons les détails, alors continuez à lire pour ne rien manquer.

La chaîne de télévision A&E dans le cadre de la célébration des 50 ans du groupe de rock KISS, prépare le cadre de la célébration du 50 ans du groupe de rock KISS.

Dans lequel ils raconteront comment le bassiste Gene Simmons et le guitariste Paul Stanley ont décidé de commencer à créer de la musique et comment les autres musiciens ont été intégrés.

C’est ainsi que le documentaire intitulé ‘KISSTORY’ sera présenté en première en Amérique latine en septembre de cette année.

La production ambitieuse dirigée par DJ Viola montrera la biographie du groupe complétée par les témoignages des membres du groupe, ainsi que le point de vue de certains collègues, fans et membres de la famille.

Nous avons décidé de faire quelque chose de différent pour que ce soit non sucré ; Ce n’est pas que du miel sur des flocons et tout ça. Nous voulons leur montrer que chaque voyage, et même celui qui a duré si longtemps, comporte de nombreux mésaventures en cours de route, car c’est la vie », a commenté le membre Gene Simmons.

De plus, comme si cela ne suffisait pas, le documentaire ‘KISSTORY’ contiendra de nombreux éléments inédits, dans lesquels les membres seront appréciés dans les studios d’enregistrement et dans les coulisses de certains concerts, tout au long des décennies.

La vie n’est pas seulement le bien, mais aussi le mal, et cette honnêteté dans ce documentaire est quelque chose qui nous rend fiers, même avec le négatif “, a ajouté le bassiste Simmons.

Rappelons que KISS compte actuellement quatre membres, Paul Stanley, Gene Simmons, Eirc Singer et Tommy Thayer.

Cependant, les chanteurs Dave Grohl et Tom Morello, ainsi que le manager Doc McGhee et le producteur Bob Ezrin, seront également invités dans le documentaire.

Le plus important est d’être honnête avec les fans, de leur dire toute la vérité et rien que la vérité, et tout au long de ce chemin, il y a eu des histoires merveilleuses mais aussi tristes, sur les membres et la consommation de dr0g4 et d’alcool, de bons moments et mauvais », a commenté le bassiste et fondateur Gene.

Le groupe, avec plus de 100 millions de disques vendus dans le monde, a demandé à plusieurs reprises aux anciens membres Ace Frehley et Peter Criss de revenir dans le groupe et de collaborer à la création du documentaire ‘KISSTORY’, cependant, cela n’a pas été possible, car ils l’ont fait. ne pas vouloir.

Le pire moment a été quand nous avons malheureusement réalisé qu’on ne peut pas conduire une voiture avec deux pneus crevés. La partie la plus triste et la plus difficile a été de réaliser que les quatre membres d’origine ne continueraient pas tout le voyage et que nous devions divorcer d’Ace et de Peter”, a commenté le fondateur Gene Simmons.

Kiss est un groupe de rock américain formé à New York en janvier 1973 par le bassiste Gene Simmons et le guitariste Paul Stanley, rejoints plus tard par le batteur Peter Criss et le guitariste Ace Frehley.

Connu pour son maquillage facial et ses costumes flamboyants, le groupe s’est d’abord fait connaître du public au milieu des années 1970 grâce à ses performances en direct, notamment des pièces pyrotechniques, des fusées éclairantes, des canons, des tambours d’ascenseur, des guitares fumantes et du faux sang. .

Compte tenu des albums solo de 1978, Kiss a réalisé trente disques d’or RIAA et est le groupe américain qui a reçu le plus de ces certifications.

L’ensemble a vendu plus de 80 millions d’albums dans le monde et 25 millions rien qu’aux États-Unis.

Bien qu’il n’ait jamais atteint la première place du Billboard 200, il a placé vingt-six de ses œuvres dans le top quarante.