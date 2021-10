Kiss rejoint par Bruce Kulick pour deux chansons sur ‘Kiss Kruise X’ (vidéo)

Ex-EMBRASSER guitariste Bruce Kulick a rejoint ses camarades sur scène hier (vendredi 29 octobre) à bord du « Embrasse Kruise X » pour interpréter deux des chansons classiques du groupe : « Les larmes tombent » et « Le ciel est en feu ». Une vidéo filmée par des fans de son apparition peut être vue ci-dessous.

EMBRASSERest annuel « Embrasse Kruise » événement – ​​dans lequel le groupe se produit à bord de la piscine d’un bateau de croisière – a débuté hier. Les fans doivent être vaccinés pour y assister, bassiste/chanteur Gène Simmons Raconté Le New York Post Il y a quelques jours.

Bruce rejoint EMBRASSER en 1984, et a accompagné le groupe sur le « Animaliser » tournée et a continué avec eux jusqu’à la tournée des retrouvailles. Bruce est très présent sur « Kissologie – Vol. 2 » et « Vol. 3 », les DVD du groupe couvrant leur carrière historique de plus de quatre décennies.

Plus tôt cette année, Kulick a parlé à Rockin’ Metal Revival de la façon dont les retrouvailles du groupe avec Pierre Criss et As Frehley pour un épisode de MTV‘s « Débranché » en 1995 a ouvert la voie à une EMBRASSER tournée qui l’exclurait lui et le batteur Eric Chanteur.

« [KISS‘s official] tournée des congrès [in 1995, where Criss rejoined KISS for two songs in a surprise appearance] a été ce qui a déclenché l’opportunité de ‘Déconnecté’, mais, très honnêtement, c’était aussi le catalyseur de la tournée de retrouvailles, ce qui signifiait la fin de mon [time with the band], » Kulick mentionné. « C’est le doux-amer [part about it]. Maintenant, tu dois te souvenir, ces gars [Ace and Peter] étaient toujours du genre « Hé, j’adorerais être de retour dans le groupe », ce genre de choses. Ou, « Que pensez-vous d’une réunion ? » Et je ne pense pas Gène et Paul [Stanley] se souciait vraiment de divertir cela jusqu’à ce que le ‘Déconnecté’ la chose est arrivée et MTV voulait vraiment que ces gars soient impliqués. Et puis, tout d’un coup, les gens se sont intéressés ; les promoteurs lançaient de grosses offres aux gars. C’était donc un peu bizarre. Eric Chanteur et moi, en janvier 96, on nous a dit qu’ils allaient faire l’annonce au Grammy, ou quelque chose, le mois suivant, et nous terminions « Carnaval des âmes ». Donc c’était vraiment une période étrange de ma vie et tout. »

Bruce reste philosophique sur sa sortie de EMBRASSER, disant que cela n’avait rien à voir avec ses capacités ou la chimie qu’il avait avec le reste du groupe.

« Je n’allais pas être dans EMBRASSER parce que je ne jouais pas assez bien ou que je ne m’entendais pas avec les gars ; c’était purement une affaire d’affaires », a-t-il déclaré. « J’aime toujours dire parfois qu’il semble que ‘Guerres des étoiles’ est parti pendant longtemps, et puis, 20 ans plus tard, tout d’un coup, la franchise se réorganise et il y a plus ‘Guerres des étoiles’ films. Alors le maquillage EMBRASSER, il était temps que cela revienne, et, comme vous le savez, les chiffres ne mentent pas – ils ont fait d’énormes affaires. Cela a peut-être été la fin de ma présence dans le groupe, mais mon lien avec le groupe a été très fort toutes ces années. »

« Carnaval des âmes » a été enregistré en 1995 mais n’est sorti qu’en 1997, sous le titre « Carnaval des âmes : les sessions finales ». Il n’y avait pas de tournée d’accompagnement pour soutenir l’album, et aucune des chansons sur « Carnaval des âmes » ont déjà été joués en direct par EMBRASSER.

En 1996, Gène appelé « Carnival Of Souls » « le disque le plus lourd que nous ayons fait », et Paul l’a appelé « sans doute notre meilleur album studio au cours des 10 dernières années ».



