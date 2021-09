KISS reporte des concerts en raison du covid-19 : deux membres testés positifs

in

Gene Simmons (à gauche) et Paul Stanley, membres du groupe de hard rock “Kiss”, vus ici lors du festival de musique Resurrection Fest à Viveiro, dans le nord de l’Espagne, en 2018, ont été testés positifs pour le coronavirus, ce qui a provoqué le report de certaines tournées Rendez-vous.

. – KISS reportera quatre dates de tournée après que Gene Simmons et Paul Stanley aient été testés positifs pour le coronavirus, selon un communiqué du groupe.

La maladie de Stanley a été révélée plus tôt cette semaine et celle de Simmons a été révélée mercredi.

Selon une déclaration du groupe, Simmons éprouve des “symptômes légers”.

La tournée devrait reprendre le 9 septembre à Irvine, en Californie. Le groupe et l’équipe seront isolés pendant les 10 prochains jours par mesure de précaution, ajoute le communiqué.

Les dates reportées incluent des émissions qui devaient se dérouler dans le Michigan, l’Ohio, l’Illinois et le Wisconsin.

Le groupe avait précédemment reporté un concert à Burgettstown, en Pennsylvanie, après la révélation du test positif de Stanley.

Le groupe, dans une déclaration précédente, avait déclaré que les musiciens et l’équipe de tournée étaient entièrement vaccinés et indépendamment “opérant dans une bulle” pour protéger tout le monde autant que possible entre les spectacles.

Stanley a depuis déclaré sur les réseaux sociaux qu’il s’était rétabli après avoir ressenti des symptômes “légers par rapport à beaucoup d’autres”.