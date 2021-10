Kiss repousse la revendication des Roadies Les protocoles laxistes de Covid ont conduit à la mort de Guitar Tech

EMBRASSER a repoussé les accusations de protocoles COVID-19 laxistes sur le groupe en cours « Fin de la route » tournée américaine.

Les rockeurs légendaires ont publié une déclaration se défendant après qu’un groupe de leurs roadies ait suggéré au magazine Rolling Stone que le manque de protocoles COVID appliqués lors de la tournée a entraîné la mort d’un technicien de guitare de longue date, âgé de 53 ans. Francis Stueber. Stüber est décédé des suites d’un coronavirus dans sa chambre d’hôtel de Détroit le 17 octobre, deux jours seulement après avoir été mis en quarantaine.

« Nous sommes profondément navrés par la perte de Francis, c’était un ami et collègue de 20 ans, il n’y a aucun moyen de le remplacer », EMBRASSER dit dans son communiqué. « Des millions de personnes ont perdu quelqu’un de spécial à cause de cet horrible virus et nous encourageons tout le monde à se faire vacciner. Veuillez vous protéger, vous et vos proches.

« Notre ‘Fin de la route’ la tournée mondiale avait absolument mis en place des protocoles de sécurité COVID qui respectaient, mais dépassaient le plus souvent, les directives fédérales, étatiques et locales », a ajouté le groupe. « Mais finalement, il s’agit toujours d’une pandémie mondiale et il n’y a tout simplement pas de moyen infaillible de tourner sans certains élément de risque. »

EMBRASSERLa déclaration a été publiée en réponse aux commentaires de plusieurs membres d’équipage dans lesquels ils ont détaillé l’absence de protocoles COVID appliqués lors de la tournée. S’exprimant sous couvert d’anonymat, un roadie a déclaré Pierre roulante: « Je ne pouvais pas croire à quel point c’était dangereux, et que nous allions toujours. Nous étions frustrés depuis des semaines, et au moment où Fran mort, j’ai juste pensé : ‘Tu dois te moquer de moi.' »

Les membres de l’équipage ont affirmé que la tournée n’avait pas pris de mesures de sécurité suffisamment strictes, notamment en ne testant pas tout le monde régulièrement. De plus, certains membres d’équipage auraient déguisé leur maladie et/ou de fausses cartes de vaccination.

« Chaque jour pendant les spectacles, nous n’avons pas été testés », a déclaré l’un des roadies. « Et il y a tellement d’inconnues. Avons-nous super répandu cela? Avons-nous propagé cette chose de ville en ville? C’est horrible que Fran passé, et c’est horrible si c’est notre protocole juste pour nous de faire une tournée. Est-ce que ça va être la normale, de mettre quelqu’un dans un hôtel ? Et si quelqu’un meurt, ‘Oh, eh bien, c’est parti pour le prochain gars ?' »

EMBRASSER directeur de production Robert Long a confirmé que les tests quotidiens n’étaient pas mis en œuvre, mais a insisté sur le fait qu’il ne décourageait pas les tests.

« Je n’ai jamais dit à personne que nous ne voulions pas les tester », Longue Raconté Pierre roulante. « Si vous vouliez un test, nous le fournirions. Si vous vouliez vous faire tester, si vous ressentiez des symptômes, si vous pensez que quelqu’un pourrait être malade, veuillez lever la main. Nous avions des thermomètres dans chaque bus, des feuilles pour noter les températures tous les matins, des boîtes de masques et des désinfectants partout. Les gens se faisaient tester tous les deux jours, nous commandions des tests régulièrement. Je ne vais pas ne pas tester les gens ; je prends cette merde au sérieux.

Après Stüber décédés, EMBRASSER leader Paul Stanley pris à son Twitter pour rendre hommage à son ami, en écrivant : « Mon cher ami, pote et guitar tech depuis 20 ans, Fran Stueber est décédé hier subitement du Covid. Sur scène comme en dehors, j’ai tellement compté sur lui. Ma famille l’aimait tout comme moi. Il était si fier de sa femme et de ses 3 garçons qu’ils l’étaient de lui. Je suis engourdie. »

Stüber avait travaillé sur tout EMBRASSER et Stanley tournées en solo et spectacles ponctuels depuis 2002. Il est même monté sur scène avec le groupe lors de la « Bijoux de la famille Gene Simmons » épisode où EMBRASSER exécuté pour les troupes, et était sur place lorsque Stanley couper son album solo de 2006 « Vis pour gagner ». Stüber a également travaillé dans les coulisses pour CŒUR, LA PROGÉNITURE et REO SPEEDWAGON‘s Kévin Cronin.



