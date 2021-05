Kiss revient aux bandes dessinées dans une nouvelle série de Dynamite

Le groupe emblématique EMBRASSER retour à la bande dessinée dans un nouveau conte envoûtant, “Obsession fantôme”, par écrivain Ian Edginton.

En tant que jeune homme en 1978, Darius Cho a assisté à un concert de son groupe préféré, un souvenir qui lui est resté fidèle à ce jour. Maintenant, il est un géant de la technologie extrêmement riche, mais mystérieusement reclus. Certains pensent même qu’il n’existe peut-être pas du tout, servant simplement de façade fantomatique à un consortium infini de sociétés. Au moins jusqu’à EMBRASSER reçoit une invitation tous frais à jouer un concert exclusif pour lui. Jouer pour un public de seulement Cho, son assistant et une foule de “Westworld”-style androïde inventé par le méga-milliardaire, tout semble un peu bizarre… Surtout quand le groupe se réveille dans des logements luxueux, mais sans moyen de repartir, et leurs puissants talismans leur volent!

«C’était en 1977, au Royaume-Uni, et j’avais 14 ans. EMBRASSER dans les numéros 12 et 13 de merveillede Howard le canard! », a déclaré l’écrivain Ian Edginton. «Je ne savais pas qui ils étaient, mais j’ai adoré le look. Un de mes amis qui connaissait son métal m’a joué le ‘Pistolet de l’amour’ album et j’étais accro, c’est pourquoi ‘Pistolet de l’amour’ (chanson et album) a toujours été mon préféré! “

Écrivain acclamé Ian Edginton (X-Force, Iron Maiden) déforme ce mystère et plus encore pour les lecteurs de cette nouvelle série à bascule. Il est rejoint par l’artiste Célor (Hack / Slash, Clochard zombie) ainsi que coloriste Valentina Pinto et lettreur Troy Peteri. Avec la collaboration officielle et l’approbation du groupe, c’est une série qui EMBRASSER les fans ne peuvent pas manquer!

En plus d’une scène de concert, bien sûr, et de la lutte du groupe pour se libérer de Chola captivité, Edginton aborde de sérieuses questions dans la série. Plonger dans le territoire de la science-fiction avec une exploration de l’humanité et de l’identité à travers les androïdes. Ce qui est directement lié aux identités célèbres du groupe impliquant les masques et le maquillage. Une promenade dans un parc à thème sera également présentée, avec des références et une influence de parties majeures de la culture japonaise comme Godzilla et les horribles œuvres de manga de Junji Ito. Mais finalement, Edginton confirme: “Cela semble profond, mais il s’agit surtout de robots, de monstres et de faire exploser la merde!”

Aucun grand album de rock n’est complet sans une pochette emblématique, et les bandes dessinées ne sont pas différentes! En plus d’un par artiste d’intérieur Célor, Jae Lee mène le peloton, puisant dans les influences japonaises de l’histoire sur sa couverture. EMBRASSER artiste préféré des fans Stuart Sayger revient, suite à ses contributions aux séries précédentes Sang et poussière d’étoiles, La fin et Embrassez des zombies, tous maintenant disponibles dans les romans graphiques. Célor apporte son Hack / Slash collaborateur, écrivain et artiste Tim Seeley, pour un aussi. Plus, bien sûr, une photo du groupe lui-même et une couverture de croquis vierge pour les artistes en herbe!

Kiss: Obsession fantôme # 1 est sollicité en Distributeurs Diamond ComicLe catalogue des aperçus de juin 2021, la principale source de marchandises pour le marché des bandes dessinées spécialisées, et dont la sortie est prévue pour août 2021. Les fans de bandes dessinées sont encouragés à précommander des exemplaires du numéro auprès de leurs détaillants de bandes dessinées locaux. Il sera également disponible à l’achat individuel par le biais de plates-formes numériques gracieuseté de Comixologie, Allumer, iBooks, jeu de Google, Dynamite numérique, ComicsPlus, et plus.

