KISS s’apprête à reprendre sa tournée après les cas COVID d’un membre du groupe

Après les membres fondateurs Paul Stanley et Gene Simmons tous deux ont récemment contracté COVID-19, EMBRASSER devraient reprendre leur tournée jeudi 9 septembre à Irvine, en Californie. Le groupe a également reprogrammé cinq des huit spectacles qui ont été reportés en raison des cas positifs de COVID.

Le groupe a d’abord annoncé que Stanley avait été testé positif pour COVID à quelques concerts seulement de l’étape américaine de 2021 de leur Tour d’adieu “Au bout de la route”. Au moment où Stanley révélait qu’il se rétablissait, Simmons a été testé positif, forçant le groupe à reporter encore plus de concerts.

Maintenant, le groupe est prêt à reprendre la route, annonçant: «Après une quarantaine de 10 jours, les médecins ont informé que la tournée devrait reprendre en toute sécurité ce jeudi 9 septembre à FivePoint Amphitheatre à Irvine, en Californie. Produit par Live Nation, les autres dates de la tournée restent inchangées. … Le groupe a travaillé dur pour reprogrammer les dates de spectacles reportées au mieux de leurs capacités. En raison du routage et de la disponibilité, les dates du spectacle à Hartford, CT, Milwaukee, WI et Raleigh, Caroline du Nord seront reportées à 2022. »

Le mois dernier, il a été confirmé que KISS lancera sa deuxième résidence à Las Vegas, dont la rumeur court depuis longtemps à la fin de l’année. La nouvelle du retour du groupe à Las Vegas a été annoncée par le bassiste/chanteur Gene Simmons lors d’une interview à la galerie Animazing du Venetian Grand Canal Shoppes, présentant en avant-première sa collection de peintures et de croquis “ArtWorks”.

Visitez le site Web de KISS pour les pages de billets et les informations sur les visites.

Dates de la tournée américaine KISS 2021 :

09/09 – Irvine, Californie @ FivePoint Amphitheatre

09/10 – Mountain View, Californie @ Shoreline Amphitheatre

09/12 – Wheatland, Californie @ Amphithéâtre Toyota

09/17 – Ridgefield, WA @ Sunlight

09/18 – George, WA @ The Gorge

21/09 – Boise, ID @ Taco Bell

22/09/ – Salt Lake City, Utah @ USANA

23/09 – Sparks, NV @ Nugget Event Center

25/09 – Chula Vista, Californie. @ Île du Nord

26/09 – Phoenix, AZ @ Desert Sky

28/09 – Hidalgo, Texas Payne Arena

29/09 – Austin, Texas @ 360

10/01 – pi. Worth, Texas @ Dickies

10/02 – Tulsa, OK @ BOK

10/05 – Biloxi, MS @ Côte du Mississippi

10/06 – Lafayette, LA @ Cajundome

10/08 – West Palm Beach, Floride @ iThink Financial Amphitheatre

10/09 – Tampa, Floride @ MIDFLORIDA Credit Union Amphitheatre

10/10 – Atlanta, GA @ Amphithéâtre Cellairis à Lakewood *

10/13 – Burgettstown, PA @ The Pavilion at Star Lake *

10/15 – Clarkston, MI @ DTE Energy Music Theatre *

16/10 – Tinley Park, Illinois @ Hollywood Casino Amphitheatre *

17/10 – Dayton, OH @ Wright State University Nutter Center *

* = date reportée