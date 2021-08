Kiss s’associe à David Garibaldi et Spin pour collecter des fonds pour Crew Nation via Prizeo Live ! Partenariat

EMBRASSER est en partenariat avec un artiste visuel de renommée mondiale David Garibaldi, TOURNOYER et principale plate-forme de tirage au sort Prixo recueillir des fonds pour Nation d’équipage aux arrêts nord-américains de la dernière étape de leur “Fin de la route” visiter.

Après avoir amassé plus de 600 000 $ lors de la première étape de la tournée, Garibaldi reviendra en première partie de EMBRASSER en peignant des portraits en direct du Rock And Roll Hall Of Famers sur scène avant chaque EMBRASSER concert sur leur dernier run. À chaque concert, les fans présents auront la possibilité de faire un don de 10 $ à Nation d’équipage participer pour gagner Garibaldipeint de cette nuit-là, grâce à la fonctionnalité sur place de Prizeo Prizeo en direct ! Pour les dons plus importants, les fans gagnent des entrées supplémentaires au tirage au sort caritatif.

« Nous sommes ravis de donner le KISS Armée la célébration ultime avec nos plus grands et meilleurs spectacles à ce jour », a déclaré EMBRASSER. “Les ‘Fin de la route’ tournée ne serait pas possible sans nos équipes travailleuses, et nous sommes extrêmement reconnaissants de nous associer à Nation d’équipage, alors que nous continuons à faire notre part pour aider à soutenir l’industrie de la musique et les équipes de musique en direct.”

En tant que fier partenaire de promotion et de marketing pour le “Fin de la route” visiter, TOURNOYER se joindra EMBRASSER dans leurs efforts pour récolter des fonds pour Nation d’équipage, en utilisant leur présence dans les médias et leurs sponsors pour faire connaître l’organisation.

EMBRASSER et Prixo ont uni leurs forces pour la première étape de la “Fin de la route” tournée pour piloter le Prizeo Live! produit sur place, comme une façon amusante d’impliquer les spectateurs dans EMBRASSERefforts philanthropiques de.

“Prixo est fier de s’associer à nouveau avec EMBRASSER et David Garibaldi, cette fois en collectant des fonds pour Nation d’équipage,” mentionné Réseau caritatif vice-président Nichol Carlson. “Nos amis de l’industrie de la musique ont été parmi les travailleurs les plus touchés par les blocages mondiaux au cours des 18 derniers mois, et nous nous réjouissons de l’opportunité d’aider ces membres incroyables de l’industrie des tournées en direct alors qu’ils rallument les lumières.”

EMBRASSER et Garibaldi se produira et collectera des fonds pour l’étape actuelle de la “Fin de la route” tournée, du 18 août au 9 octobre.

Pour participer et gagner, il suffit de faire un don minimum de 10 $ à Nation d’équipage à l’appui de leur travail incroyable en soutenant le personnel et l’équipe essentiels des salles de concert qui sont au chômage depuis plus d’un an. Si vous voulez donner plus, vous obtiendrez des entrées supplémentaires et obtiendrez des résultats sympas EMBRASSER souvenirs.

Pour en savoir plus et acheter des billets pour le “Fin de la route” visite, visitez LiveNation.com.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).