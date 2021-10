KISS se réchauffe sur son deuxième album

Sorti en février 1974, Le premier album éponyme de KISS était une synthèse presque parfaite de hard rock fanfaron et de power-pop chargée de crochets. Cependant, il n’a pas réussi à mettre le feu au Billboard 200 et ses ventes relativement modestes ont fait que, lorsqu’ils sont venus enregistrer leur deuxième album Hotter Than Hell, les arnaqueurs de New York devaient encore convaincre les consommateurs et l’establishment rock’n’roll que ils étaient là pour rester.

Bien que déjà réputés pour leur flamboyance, EMBRASSER avaient besoin de tout le culot qu’ils pouvaient rassembler quand ils sont venus enregistrer Hotter Than Hell. Non seulement le groupe avait du mal à s’établir, mais leur label Casablanca Records tentait de rester à flot financièrement. Pour ajouter encore plus d’insulte à la blessure, la guitare du co-leader Paul Stanley a été volée le jour même où KISS est arrivé à Los Angeles pour commencer à travailler sur le nouveau disque à l’été 1974.

« Nous avons essayé de capturer la façon dont nous sonnions en direct »

Aucun de ces présages n’était de bon augure, et lorsque le groupe s’est réuni avec leur équipe de production Kenny Kerner et Richie Wise au célèbre studio Village Recorder de LA (qui abrite les enregistrements de Frank Sinatra, Johnny Cash, et Bob Dylan) pour les sessions Hotter Than Hell, aucune des deux parties n’a apprécié de travailler ensemble, même dans un environnement aussi auguste.

« Nous espérions remédier aux lacunes que nous avons trouvées dans le premier album », a avoué plus tard Paul Stanley dans KISS: Behind The Mask. « Nous n’avons jamais été aussi rock’n’roll ou fun que ce que nous avions sur cet album. Nous étions beaucoup plus lourds en direct. Donc, pour Hotter Than Hell, nous avons essayé de capturer sonorement comment nous sonnions en direct. Malheureusement, les personnes avec qui nous travaillions n’étaient peut-être pas les bonnes personnes avec qui le faire. »

Certaines critiques contemporaines ont contesté la production de l’album, mais le stock de Hotter Then Hell a augmenté ces dernières années. En 2013, Rolling Stone l’a inclus dans son Top 10 des albums KISS, observant qu’il « possède plus que sa juste part de Klassik KISS Kuts » – un verdict tout à fait justifié.

Des classiques en devenir

Une fois de plus, la tracklist a livré dix rockers serrés et bien arrangés, dont peu ont franchi la barre des trois minutes et demie ou se sont éloignés de plus de quelques secondes d’un refrain accrocheur et adapté à la radio. Le favori du futur live « Got To Choose » a ouvert la voie avec style, avec « All The Way », l’auto-explicatif « Let Me Go, Rock’n’Roll », le lascif « Goin’ Blind » de Simmons et l’écriture Stanley La chanson titre « All Right Now » se présente comme des classiques en devenir.

Ailleurs, alors que le guitariste mercuriel Ace Frehley manquait encore de confiance en ses capacités de chant (ce serait en 1977 avant qu’il n’enregistre une voix principale sur « Shock Me »), il a commencé à devenir un auteur-compositeur sur Hotter Than Hell. Son co-écrit avec Paul Stanley, « Comin’ Home », était une tranche décente de Power pop à la framboise, mais c’était ses deux morceaux auto-écrits, « Parasite » et « Strange Ways » (plus tard repris par Anthrax et Megadeth, respectivement), qui montrait que KISS durcissait son son en pensant aux arènes.

Étrangement, malgré la qualité des chansons et la pochette saisissante d’inspiration japonaise de l’album, Hotter Than Hell n’a gratté le Top 100 du Billboard 200 qu’à sa sortie le 22 octobre 1974. Cependant, des versions live dynamiques des meilleurs moments de l’album, « Let Me Go, Rock’n’Roll », « Got To Choose » et « Parasite », figuraient plus tard parmi les points forts d’Alive ! d’un seul coup.

