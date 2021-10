KISS sort un mix acoustique de ‘Beth’ des éditions de luxe de ‘Destroyer’

EMBRASSER ont sorti « Beth (Acoustic Mix) », la première chanson du prochain Destroyer 45e éditions de luxe. La version originale de la ballade de l’album Destroyer est sortie en 1976 et a atteint la 7e place en 21 semaines sur le Billboard Hot 100, le single américain le mieux classé du groupe.

Pour le nouveau mix acoustique de la chanson, la piste de guitare acoustique originale a été extraite des multipistes analogiques et entièrement restaurée et mixée avec les pistes originales de piano, de voix et de synthétiseur. L’effet fini est une sensation fraîche mais familière à une partie très appréciée de l’histoire unique de KISS.

Destroyer, sorti pour la première fois en mars 1976, est l’un des albums définitifs du canon du groupe. C’était leur premier à vendre un million d’exemplaires au cours de sa première année et c’est également l’album studio le plus vendu de tous les temps de KISS. C’était plein de chansons qui sont devenues des incontournables de leurs spectacles et des favoris de leur dévouée KISS Army, telles que “Detroit Rock City”, “Shout It Out Loud”, “God Of Thunder” et “Beth” lui-même.

KISS – Destroyer 45th Deluxe Editions sortira par UME le 19 novembre, sous la forme d’un coffret Super Deluxe 4-CD + Blu-ray Audio ainsi que des éditions standard en double vinyle noir et en édition limitée en vinyle jaune et rouge double couleur ; un coffret de 2 CD ; et numériquement.

Destroyer a été noté pour sa production par le nouveau collaborateur de l’époque, Bob Ezrin, et la portée toujours plus large du groupe en tant qu’écrivains et musiciens. Il a affiché un côté plus doux sur des chansons telles que “Do You Love Me?” et la riche orchestration de « Great Expectations » et « Beth ». La face B de cette chanson, “Detroit Rock City”, figurait à part entière dans les charts, tandis que “Shout It Out Loud” et “Flaming Youth” étaient également des singles Hot 100 du set. Lire la tracklist complète et plus sur la gamme de souvenirs et d’extras KISS à collectionner dans les éditions de luxe.

Pré-commande Destroyer, qui sortira le 19 novembre.