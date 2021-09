Kiss : un fan de Front Row a filmé la vidéo de l’intégralité du concert de Mansfield

EMBRASSER a lancé l’étape de l’été 2021 de son “Fin de la route” tournée d’adieu le 18 août au Xfinity Center de Mansfield, Massachusetts. Des séquences vidéo filmées par des fans au premier rang de l’ensemble du concert peuvent être visionnées ci-dessous.

Le spectacle Mansfield marqué EMBRASSERpremière apparition complète de ‘s devant un public depuis mars 2020.

EMBRASSER leader Paul Stanley a tweeté après l’émission : ” QUINZE MILLE PERSONNES CE SOIR ! Mansfield, vous m’avez laissé humilié. Merci. Ma plus profonde attitude de gratitude. “

La setlist du groupe était la suivante :

01. Detroit Rock City



02. Crie le fort



03. Machine de guerre



04. Le paradis est en feu



05. Je l’aime fort



06. Lèche-le



07. Appeler le Dr Love



08. Dis ouai



09. Gin froid



dix. Les larmes tombent



11. Cirque Psycho



12. 100 000 ans



13. Dieu du tonnerre



14. Diable



15. Pistolet de l’amour



16. J’étais fait pour t’aimer



17. Diamant noir



18. Beth



19. Est-ce que tu m’aimes



20. Rock and roll toute la nuit

Plus tôt cette semaine, EMBRASSER a annoncé des dates de tournée nord-américaines reportées après que le groupe a été contraint de reporter cinq spectacles en raison de Stanley et Gène Simmons test positif au COVID-19. Les nouvelles dates à Atlanta, Géorgie ; Burgettstown, Pennsylvanie ; Clarkston, Michigan; Tinley Park, Illinois; et Dayton, Ohio se produira maintenant en octobre. En raison de l’acheminement et de la disponibilité, les spectacles à Hartford, Connecticut; Milwaukee, Wisconsin et Raleigh, Caroline du Nord ont été reportés à 2022.

Les “Fin de la route” la tournée a repris hier soir (jeudi 9 septembre) au FivePoint Amphitheatre à Irvine, en Californie. Produit par Pays vivant, les autres dates de la tournée restent inchangées. Tous les billets achetés précédemment et les packages VIP seront honorés pour les nouvelles dates. De plus amples informations seront envoyées directement par e-mail aux détenteurs de billets.

Dans une publication récente sur les réseaux sociaux, EMBRASSER a déclaré que tout le groupe et les membres d’équipage qui voyageaient avec eux pendant la tournée étaient complètement vaccinés.

Membres de EMBRASSER “et leur équipe a fonctionné indépendamment dans une bulle pour protéger tout le monde autant que possible à chaque spectacle et entre les spectacles”, a écrit le groupe dans le communiqué.

“La tournée a également un agent du protocole de sécurité COVID sur le personnel à temps plein qui s’assure que tout le monde suit de près tout CDC directives”, poursuit le communiqué.

EMBRASSERLe trek d’adieu a été lancé en janvier 2019 et devait initialement se terminer le 17 juillet 2021 à New York, mais devrait maintenant durer jusqu’en 2022.

EMBRASSERla programmation actuelle de se compose de membres originaux Stanley et Simmons, aux côtés des ajouts ultérieurs au groupe, le guitariste Tommy Thayer (depuis 2002) et batteur Eric Chanteur (activé et désactivé depuis 1991).

Formé en 1973 par Stanley, Simmons, Pierre Criss (batterie) et As Frehley (guitare), EMBRASSER a organisé sa première tournée “d’adieu” en 2000, la dernière à présenter la formation originale du groupe.



