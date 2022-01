Gène Simmons a laissé entendre que lui et EMBRASSER co-fondateur Paul Stanley sont ouverts à la vente de l’intégralité du catalogue du groupe et des marques associées au « bon prix ».

Bruce Springsteen, Paul Simon, Bob Dylan, Stevie Nicks et Neil Young sont quelques-uns des musiciens emblématiques qui ont récemment vendu des droits substantiels sur leur musique, que ce soit uniquement pour l’édition ou les enregistrements originaux, appelés masters. Les investisseurs, les grandes sociétés musicales et les sociétés de capital-investissement ont investi des milliards de dollars dans l’achat de catalogues de chansons, estimant que l’augmentation du streaming et des revenus musicaux croissants rendront les acquisitions de droits de chansons très lucratives à long terme car elles peuvent être exploitées jusqu’à 70 ans. après la mort d’un musicien.

Demandé dans une nouvelle interview avec A Journal Of Musical Things si EMBRASSER vendra jamais son catalogue à qui que ce soit, Simmons a répondu: « Combien as-tu? Bob Dylan vendu ses affaires pour 300 à 400 millions de dollars. Le problème – et j’aime le gars et j’adore le sol sur lequel il marche – mais [his music] ne signifiera pas grand-chose pour un jeune de 20 ans. Ils ne se soucient pas de ‘Les temps sont en train de changer », « La ferme de Maggie » – ils ne le font tout simplement pas. Très peu de morceaux de musique résistent à l’épreuve du temps. Quoi EMBRASSER a qu’aucune autre entité musicale n’a de marques déposées. Nos visages sont plus gros que la musique, plus gros que tout.

le EMBRASSER le bassiste/chanteur a continué : « Springsteen vient de se vendre 500 millions de dollars et ce que vous obtenez, c’est la musique, pas les images. Je n’ai jamais vu un dessin animé, une bande dessinée ou des figurines d’action de Springsteen. EMBRASSER est le seul. Donc, ce que vous achetez – si quelqu’un fait le bon prix – vous achetez l’imagerie qui a résisté à l’épreuve du temps. Notre analogie est le père Noël/Superman: images qui sont déposées afin que personne ne puisse les reproduire. Et aucun autre acte musical n’a ça. »

Il y a un an, EMBRASSER leader Paul Stanley Raconté Rock classique ultime que l’idée que des musiciens plus âgés vendent leurs droits d’édition dans le cadre d’offres groupées de plusieurs millions est parfaitement logique pour lui. « Pour autant que je sache, nous n’avons qu’un seul voyage sur cette terre, et vous ne pouvez pas l’emporter avec vous, alors je comprends tout à fait », a-t-il déclaré. « S’il y a de l’argent à gagner et que cela va améliorer votre vie, alors pourquoi pas ? C’est un modèle commercial différent, mais c’est tout à fait logique… ce que ça vaut. Les artistes font ça ; c’est le but de la peinture. Vous ne cachez pas votre œuvre d’art, vous la vendez.

EMBRASSER continue d’être l’un des groupes les plus commercialisés de l’histoire et une force pionnière dans l’industrie des produits musicaux et des licences, avec EMBRASSER-Marchandises de marque disponibles dans les principaux détaillants du monde entier, notamment Nordstrom, Macy’s, Urban Outfitters, Hot Topic, Torrid, Tilly’s, Pacsun, Cotton On, Revolve, Nasty Gal, Princess Polly, Target, Walmart et Kohl’s, parmi bien d’autres.

Récent EMBRASSER les offres en Amérique du Nord comprennent Café de traîneau mort, pour le café préemballé aux États-Unis ; une collaboration mode et accessoires avec Robert Graham aux Etats-Unis; vêtements haut de gamme avec Lauren Moshi aux Etats-Unis; une ligne de vêtements de saison avec Pull de Noël moche pour les vacances 2021 aux États-Unis Sur le marché international, les récents partenariats stratégiques incluent Marques pour les fans pour le gin et le rhum brun en Europe, au Japon et en Australie ; Départements Métalliques pour de l’argent réel dans le monde entier ; Fexpro pour les vêtements et accessoires au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud ; Konnekt pour les vêtements et accessoires au Japon ; et EastPak pour les sacs, sacs à dos et accessoires aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et au Canada ; parmi beaucoup d’autres.

