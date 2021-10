Kissht : permettre des prêts numériques instantanés aux groupes à faible revenu

Krishnan Vishwanathan

Le produit de crédit sans carte est la prochaine vague de prêts susceptible de favoriser l’adoption et la démocratisation de la fintech en Inde. Tirant parti de cela, la plate-forme de prêt numérique axée sur les consommateurs basée à Mumbai, Kissht, dessert les groupes à faible revenu, qui n’ont pas accès au crédit ou qui sont nouveaux dans le domaine du crédit. Il propose un prêt à faible coût (5 000 à 20 000 Rs pour une durée d’au moins 12 mois) décaissé en moins de cinq minutes.

Kissht défend le concept « acheter maintenant, payer plus tard » en Inde depuis 2016 grâce à son partenariat avec Caratlane, Flipkart et le produit TripMoney pour MakeMyTrip. Forts d’une solide expertise financière et d’une solide expérience technologique, les cofondateurs Krishnan Vishwanathan et Ranvir Singh ont créé une solution pour le segment à faible revenu qui élimine les méthodes de souscription traditionnelles, une méthodologie manuelle lourde conçue pour les prêts de grande taille.

Lorsqu’il accorde un prêt à un client, il facture un taux d’intérêt qui couvre le coût du capital, les dépenses d’exploitation et les coûts de risque liés aux pertes attendues. Les taux d’intérêt sont de 14 à 24 % par an, avec des frais de traitement de 2 à 5 %. Lors de la souscription d’un client, Kissht s’appuie sur cinq sources de données : le bureau du client, l’empreinte numérique, le relevé bancaire en ligne des trois derniers mois, les données de paiement des factures de services publics et le profil des réseaux sociaux.

Parlant des chiffres actuels malgré la pandémie, Vishwanathan, co-fondateur et PDG, a déclaré: «Cette année en mars, Kissht a déboursé 300 crores de roupies de prêts, ce qui était le même qu’en mars de l’année dernière. Nous avons franchi 10 millions d’utilisateurs enregistrés au cours de la dernière année et nous avons aujourd’hui une base d’utilisateurs enregistrés de 16 millions et près de 3 millions d’emprunteurs uniques. Nous visons à atteindre la barre des 100 millions d’ici 2025. Notre plan est de créer un bouquet plus large de produits de crédit, pour le segment de clientèle mal desservi, y compris l’assurance-vie et la santé et les prêts aux deux-roues.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.