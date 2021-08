Kit de développement PS5 Annonces eBay rapidement extraites du site Web d’enchères

Photo : Sony / eBay

Plus tôt dans la journée, une paire de kits de développement PlayStation 5 serait apparue sur eBay avant d’être retirée du site d’enchères en quelques heures.

Les éléments – un kit de développement DFI-D1000AA et un kit de test DFI-T1000AA – ont été initialement repérés par les utilisateurs de Twitter Zuby Tech et iDCx1337, qui ont tous deux pu extraire des images de la liste avant sa disparition. Une capture d’écran de la page eBay indique que les deux consoles ont réussi à atteindre 2 850 € (environ 3 373 $ USD) après 12 enchères.

Alors que le kit de test semble presque identique aux modèles PlayStation 5 vendus au détail (enfin, à part le grand tampon TEST au dos, bien sûr), les images du kit de développement mettent en évidence la construction unique en forme de V utilisée dans les brevets préliminaires. Cette chose est une bête, et parvient même à ressembler à un moteur de voiture lorsqu’elle est positionnée verticalement. Deux contrôleurs DualSense entièrement noirs ont également été photographiés pour la liste eBay de courte durée, contrastant avec les schémas de couleurs bicolores les plus importants des conceptions actuellement disponibles du périphérique.

eBay regorge généralement d’enchères pour des kits de développement rétro et même des cartouches de reproduction illégales, ou des jeux qui ont été produits par un tiers sans l’autorisation des éditeurs d’origine pour une utilisation dans des consoles et des ordinateurs de poche. Dans cet esprit, on ne sait pas quelle règle, le cas échéant, cette enchère a enfreinte. Il est également possible qu’eBay ait simplement coopéré à une demande de Sony, qui ne veut évidemment pas que ces choses soient dans la nature si peu de temps après la sortie de la PlayStation 5, pour supprimer la liste.

Kotaku a contacté eBay pour plus d’informations sur l’enchère en question et pourquoi elle a été supprimée, mais n’a pas eu de réponse avant sa publication.

Des fabricants comme Sony et Microsoft envoient des kits de développement de jeux aux studios pour les utiliser, vous l’aurez deviné, dans le développement de jeux. Ces machines sont moins sobres que les consoles de vente au détail, avec une plus grande puissance de traitement et des systèmes d’exploitation plus ouverts pour faciliter toute la magie technologique nécessaire pour préparer les jeux à la vente. Les kits de test, en revanche, correspondent davantage à ce que vous et moi pouvons obtenir afin que les studios puissent s’assurer que leurs jeux fonctionnent suffisamment bien pour une consommation de masse.

Cependant, certaines personnes au hasard mettant la main sur ces kits PlayStation 5 ne garantissent pas qu’elles pourront les utiliser pour des stratagèmes néfastes. Lorsqu’un utilisateur de Reddit a acheté une console PlayStation 4 similaire lors d’une vente aux enchères en 2016 par le défunt développeur de Sleeping Dogs United Front Games, des mesures de sécurité intégrées l’ont empêché d’accéder aux 800 Go de données de la console. La chose dang ne pouvait même pas jouer à des jeux PlayStation 4 au détail. Il va de soi que les consoles apparues sur eBay plus tôt dans la journée auraient les mêmes barrières.

Dans tous les cas, il est difficile de contester le facteur cool de l’un de ces kits issu du monde du développement de jeux. Sans parler des avantages évidents de l’archivage de l’historique des jeux vidéo. Les fabricants n’envoient pas ces machines à n’importe qui et il leur faut souvent des années pour atteindre les collectionneurs. C’est ma conviction (peut-être naïve) que plus les gens en apprennent sur la façon dont les jeux sont créés, plus ils apprécieront les énormes quantités de travail nécessaires pour les faire sortir.