Kit de reconnaissance faciale américain aux mains des talibans ; L’identification faciale peut aider

L’un des nombreux développements inquiétants de la tragédie qui se déroule en Afghanistan est que les appareils et bases de données de reconnaissance faciale et d’empreintes digitales des États-Unis ont été saisis par les talibans. Ils ont apparemment été laissés pour compte lors du retrait précipité des forces américaines, laissant les collaborateurs de la coalition en danger de représailles.

Cependant, une organisation de défense des droits humains affirme qu’il existe des mesures que les Afghans peuvent prendre pour essayer de se protéger, et que Face ID peut jouer un rôle à cet égard.

The Intercept a signalé hier les saisies de kits biométriques utilisés par les forces américaines dans le pays :

Les talibans ont saisi des dispositifs biométriques militaires américains qui pourraient aider à identifier les Afghans qui ont aidé les forces de la coalition, ont déclaré à Intercept des responsables militaires actuels et anciens.

Les appareils, connus sous le nom de HIIDE, pour Handheld Interagency Identity Detection Equipment, ont été saisis la semaine dernière lors de l’offensive des talibans, selon un responsable du Joint Special Operations Command et trois anciens militaires américains, qui craignaient tous que les données sensibles qu’ils contiennent puissent être utilisées. par les talibans. Les appareils HIIDE contiennent des données biométriques d’identification telles que des scans d’iris et des empreintes digitales, ainsi que des informations biographiques, et sont utilisés pour accéder à de grandes bases de données centralisées […]

Le gouvernement semble avoir collecté des données biométriques auprès d’Afghans aidant les efforts diplomatiques, en plus de ceux travaillant avec l’armée. Par exemple, une récente offre d’emploi par un entrepreneur du Département d’État cherchait à recruter un technicien biométrique expérimenté dans l’utilisation de HIIDE et d’autres équipements similaires pour aider le personnel vétérinaire et recruter des Afghans locaux cherchant un emploi dans les ambassades et consulats américains.