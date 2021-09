Kit Harington a refusé un autre film de super-héros avant Eternals

Ce n’est peut-être une surprise pour personne qu’un acteur comme Kit Harington, qui a obtenu une reconnaissance mondiale avec Game of Thrones, ait jamais été appelé pour apparaître dans un film de super-héros, bien avant l’existence des Eternals. Cependant, le savoir dans ses propres mots nous éloigne donc du champ de la spéculation.

Bien que l’acteur ait été assez intelligent pour ne révéler avec aucun de ses mots, quel était cet autre projet qui a été mis sur la table, il a expliqué (via) les raisons pour lesquelles il l’a rejeté à ce moment-là et je préfère choisir maintenant un personnage qui est en fait l’élément humain de l’histoire et non le super-héros.

“Je ne dirai pas ce que c’était, mais oui, il y avait un autre [película de superhéroes] ce que j’ai refusé il y a quelque temps », a déclaré Harington à Total Film. « C’était il y a longtemps, mais aussi parce que ça ne me semblait pas bien à l’époque. Et je pense que j’avais raison. Ma tête à l’époque était dans le monde de Jon Snow.

Ses paroles avertissent que l’offre est venue à une époque où Game of Thrones était encore bien vivant. En fait, il y a quelque temps, l’acteur a avoué que travailler sur Jon Snow avait créé des problèmes personnels dans le domaine émotionnel et mental. Des problèmes qui l’ont même conduit à demander de l’aide professionnelle après la fin de la série.

“Je suis passé par des problèmes mentaux et des problèmes de santé après Game of Thrones et tout au long de la fin pour être honnête”, a déclaré l’acteur. “Je pense que c’était principalement à cause de la nature de la série et de tout ce que j’y avais fait pendant des années.”

Une fois libéré du bâtard – pas si bâtard – de Winterfell, l’acteur a pu reprendre de l’intérêt pour le métier d’acteur. À son retour du côté obscur, Harington a travaillé avec Xavier Dolan sur La vie et la mort de John F. Donovan, où il a joué un journaliste avec certains problèmes émotionnels. Plus tard, il a accepté l’offre de Marvel pour Eternals et la clé pour laquelle il a accepté de participer au film de Chloe Zhao était la nature de son personnage.

“Le monde de la bande dessinée et des super-héros a déjà appelé auparavant et je n’aimais pas le personnage, ni le rôle, ni le temps indiqué pour le faire, alors je l’ai rejeté”, a-t-il expliqué. “Et celui-là [en Eternals] ça me semble juste. J’aime que le personnage qu’ils m’ont proposé ne soit pas forcément un Éternel. C’est un humain. J’aime ça. J’ai l’impression que je peux faire quelque chose avec ça, ça vient avec tous ces défauts humains. C’est donc le personnage qui m’a attiré pour le faire, et bien sûr, faire partie du MCU et à quel point tout cela était excitant. »

Source : Cinepremiere