Kit Harington confirme un aspect controversé de la saison finale de « Game of Thrones »

Kit Harington rejoint peut-être le MCU, mais les gens veulent toujours en savoir plus sur Game of Thrones. Tout en faisant la promotion de son nouveau rôle de Dane Whitman dans Eternals, Harington a parlé à Uproxx des spoilers et de la question de savoir si le secret entourant le drame de HBO l’avait aidé à garder les secrets des super-héros. Alors que l’artiste anciennement connu sous le nom de Jon Snow a révélé qu’il pouvait se fermer les lèvres, il voulait dissiper une rumeur de longue date sur qui avait laissé cette tasse de café dans le cadre de la dernière saison de l’émission.

« On m’a reproché d’avoir laissé une tasse de café sur un coup une fois, ce qui n’était pas moi », a déclaré Harington. « Eh bien, elle [Sophie Turner] m’a blâmé pour ça. Et je jure que non ! A part ça, en ce qui concerne les spoilers, non, je ne l’ai pas fait. Je suis assez bon! Je suis presque sûr de n’avoir rien gâché. » Considérant à quel point Harington était convaincant lorsqu’il est apparu que Jon Snow était mort, on peut dire sans risque de se tromper que Marvel a trouvé un acteur capable de bluffer.

Vous me dites qu’ils ont eu DEUX ANS pour monter un spectacle décent et qu’ils n’ont même pas pu repérer la foutue coupe Starbucks à Winterfell ??!?! #GameOfThrones pic.twitter.com/8opg7nyydv — Jenna Guillaume (@JennaGuillaume) 6 mai 2019

Les fans de Game of Thrones sauront-ils jamais qui était responsable de cette coupe ? Il y a eu plusieurs versions différentes d’événements présentés par les membres de la distribution, Turner accusant Emilia Clarke d’être la coupable lors de sa visite à The Tonight Show avec Jimmy Fallon. « Nous avons tous les mêmes tasses pour toute notre eau, notre thé et tout, alors je vais juste aller avec – je veux dire, regardez devant qui elle est placée », a déclaré Turner en désignant Clarke dans le cadre. « Emilia Clarke, c’est elle la coupable ! »

Quant à Clarke, elle a pointé du doigt dans deux directions. « Ce n’est pas Starbucks – spoiler », a-t-elle déclaré alors qu’elle était invitée à la série numérique de theSkimm, Texting With, en juin. « Je vais le répéter pour mémoire : ce n’était pas le mien. Je te regarde, Dan Weiss. »

Cependant, elle a précédemment affirmé que le buveur de café négligent était Lord Varys lui-même, l’acteur Conleth Hill. « Voici la vérité », a-t-elle déclaré lors d’une interview en 2019 sur The Tonight Show avec Jimmy Fallon. « Nous avons eu comme une fête avant les Emmys récemment, et Conleth [Hill], d’accord ? Il joue Varys. Il est assis à côté de moi dans cette scène. Il me prend à part et me dit : ‘Emilia, je dois te dire quelque chose. Je dois te dire quelque chose, mon amour. La tasse de café était à moi. C’était le sien. C’était la tasse de café de Conleth. Il l’a dit. »