Kit Harington discute de la paternité et de la parentalité avec Rose Leslie

En septembre 2020, l’actrice de Death on the Nile a confirmé qu’elle était enceinte après avoir fait ses débuts avec son baby bump pour le magazine numérique britannique MAKE.

Bien que la nouvelle maman n’ait partagé aucun détail sur son petit, elle a brièvement parlé d’elle et du temps d’arrêt intime de Kit dans leur manoir Tudor à East Anglia.

“Quelle chose glorieuse de pouvoir courir à la campagne et récupérer”, a-t-elle déclaré au point de vente à l’époque. “C’est un grand privilège d’être entouré de verdure, de chants d’oiseaux et de haies, et de nos charmants voisins. C’est tellement paisible.”

Un mois plus tard, Rose a jailli de sa grossesse en déclarant au New York Post : “Je suis ravie d’être enceinte et j’ai hâte de rencontrer le nouveau membre de notre famille !”