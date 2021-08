Kit Harington donne une rare interview sur son bébé avec Rose Leslie

Les stars de Game of Thrones Kit Harington et Rose Leslie ont récemment accueilli leur premier enfant qui régnera un jour sur le Nord (désolé, je ne peux pas m’en empêcher), et ils sont très discrets sur leur vie de famille. Mais! Kit vient de parler un peu d’être le père de son bébé dans une interview avec Access Hollywood, en disant “Ils vous disent et ils ne vous disent pas [about fatherhood]. Tout le monde dit : « Regardez, c’est énorme, ce que vous êtes sur le point de vivre est énorme. » Vous n’avez aucun moyen de le savoir jusqu’à ce que cela se produise. Ensuite, ce qui vous surprend, c’est que vous vous dites : ‘Oh, ça continue pour toujours.’ Comme, vous n’obtenez pas de pause. “

Kit a ajouté: «Chaque jour, je me réveille et je m’occupe de ce petit humain et maintenant nous faisons partie d’une unité ensemble. Je pense que ce qui me surprend le plus dans la paternité, c’est que vous êtes maintenant une unité, tous les trois, et c’est une toute nouvelle dynamique que vous devez trouver. Je trouve à peu près tous les jours à mesure qu’il grandit et change, comment cela vous change-t-il ? C’est une belle chose, vraiment.”

Ce contenu est importé de YouTube. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Kit et Rose – qui se fréquentent depuis 2012 lorsqu’ils se sont rencontrés sur le tournage de Game of Thrones, duh – ont accueilli leur fils en février, le représentant de Kit affirmant qu’ils étaient “très très heureux!” Rose avait précédemment confirmé qu’elle était enceinte en octobre 2020, déclarant au New York Post : “Je suis ravie d’être enceinte et j’ai hâte de rencontrer le nouveau membre de notre famille !”

Tellement heureux pour ces deux-là, à la fois en tant que personne normale et en tant que personnage de Game of Thrones (moins la saison 7) !

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

