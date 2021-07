Kit Harington & More Star in Anthology Series ⋆ .

Amazon Prime Video a publié la bande-annonce officielle de la deuxième saison à venir de sa série de comédie romantique d’anthologie Amour moderne, mettant en vedette une nouvelle distribution comprenant Kit Harington, Anna Paquin, Lucy Boynton, Dominique Fishback, Tobias Menzies, Sophie Okonedo, et plus encore. La série devrait faire son retour le vendredi 13 août.

le L’amour moderne La bande-annonce de la saison 2, que vous pouvez consulter ci-dessous avec les premières images, nous donne un aperçu de huit histoires d’amour diverses qui seront explorées cette nouvelle saison, toutes inspirées d’histoires vraies.

Basé sur la chronique populaire du New York Times et le podcast hebdomadaire, L’amour moderne est une série d’anthologies qui donne vie à une collection d’histoires sur les relations, les connexions, les trahisons et les révélations. Chaque épisode présente l’amour sous toutes ses formes compliquées et belles, toutes inspirées par de vrais événements.

La saison 2 mettra désormais en vedette Kit Harington (Jeu des trônes), Lucy Boynton (Rhapsodie bohémienne), Dominique Fishback (Judas et le Messie noir), Tobias Menzies (La Couronne), Sophie Okonedo (Hôtel Rwanda), Anna Paquin (Vrai sang), Jack Reynor (Milieu), Minnie Driver (Chasse de bonne volonté), Lulu Wilson (Annabelle : Création), et plus.

L’amour moderne est produit par Todd Hoffman, Trish Hofmann, Anthony Bregman, Choire Sicha et Caitlin Roper, avec Sean Fogel, Miriam Mintz et Daniel Jones en tant que producteurs. La saison 2 est réalisée par John Crowley, Marta Cunningham, Jesse Peretz, Andrew Rannells, Celine Held et Logan George.

La première saison a également présenté un casting de stars dirigé par Anne Hathaway, Tina Fey, John Slattery, Dev Patel, Catherine Keener, Andy Garcia, Cristin Milioti, Olivia Cooke, Andrew Scott, Julia Garner, et plus encore.

