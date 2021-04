Kit Leak: Faux ou fuite pour le Bayern Munich? Laissez les experts se battre!

Mise à jour: 7 h 20 HNE

Footy Headlines – l’autorité des fuites de kits en ligne – conteste le tweet de Racine Sports et insiste sur le fait que la photo publiée est une fausse:

Si cela conduit à une bagarre entre sites Web, je suis tout à fait pour.

Racine Sports a publié une photo de ce qu’il prétend être le nouveau maillot domicile du Bayern Munich pour la saison 2021/2022.

Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, le maillot rouge bicolore présente également le «super-héros v-design» qui prévoyait il y a quelques jours. C’est sûrement un kit que de nombreux fans aimeront:

Divulgacher! Je ne fais pas partie de ces personnes.

Quoi qu’il en soit, voici le tweet qui fait référence à la sensation de «super-héros» du kit. Je ne sais pas si je vois forcément tout cela, mais continuons avec:

Le kit domicile du FC Bayern pour la saison prochaine rend “hommage à tous les super-héros du monde du club – les joueurs sur le terrain et les supporters dans les tribunes”. L’explication du design en V pourrait être le logo emblématique de Superman et le costume de Superman [Footy Headlines] pic.twitter.com/QAQe7Rte7N – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 23 avril 2021

Mon opinion à ce sujet n’a probablement pas d’importance car je peux à peine m’habiller. Ce que je peux vous dire, cependant, c’est que c’est ma conception de kit la moins préférée dans l’ensemble depuis le massacre à la menthe du kit extérieur 2018/2019.

En ce qui concerne les maillots à domicile … je dirais que c’est mon moins préféré depuis 2016/2017 – ce n’était pas un design horrible, mais avec un collier terrible. Je n’étais pas non plus un grand fan de 2006/2007 en ce qui concerne les kits pour la maison. Je suis résolument anti-collier et je serais heureux de ne plus jamais voir un kit du Bayern Munich comporter un collier.