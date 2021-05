Kit Leak: la conception du kit de la Ligue des champions 21/22 du Bayern Munich a été publiée

À l’approche de la fin de la saison, deux kits du Bayern Munich ont déjà été divulgués – les kits domicile et extérieur. Ce n’était qu’une question de temps avant que le troisième kit de la Ligue des champions ne fasse de même, et maintenant, la conception de base du kit a été publiée.

Alors que nous n’avions qu’une vague palette de couleurs jusqu’à présent, les détails supplémentaires publiés incluent une perspective intéressante. La couleur de base du kit sera le blanc et les logos semblent être rouges. Voici maintenant la partie intéressante: le kit comportera une série d’accents bleus inégaux qui se déplacent dans un motif en zigzag horizontal. Le design serait inspiré des montagnes entourant la ville de Munich.

La troisième conception du kit du Bayern pour la saison prochaine a été divulguée. C’est un design inspiré des montagnes proches de la ville de Munich [Footy Headlines] pic.twitter.com/rb3JirVLc5 – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 30 avril 2021

Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas la géographie bavaroise, l’État d’origine de Munich est une région plutôt montagneuse, avec des collines basses et de hautes montagnes qui se fondent pour fournir un arrière-plan de sommets visibles à des kilomètres. L’État abrite les célèbres Alpes bavaroises, qui abritent à leur tour le plus haut sommet d’Allemagne, Zugspitze (2962 mètres d’altitude).

En raison de son trésor de montagnes, la Bavière compte également plus de 100 stations de ski et était candidate aux Jeux olympiques d’hiver de 2018, mais elle a perdu contre PyeongChang, en Corée du Sud. Encore une autre preuve que l’Allemagne restera toujours dans l’ombre de la Corée.

Photo par Angelika Warmuth / alliance de photos via .

Revenons au kit. Le design est peu orthodoxe et pourrait soulever quelques sourcils chez les traditionalistes, mais personnellement, j’aime le design. Cela a une belle signification familiale derrière le design, et cela montre que le FC Bayern est une équipe qui représente non seulement la ville de Munich, mais aussi l’État de Bavière dans son ensemble. De plus, mes parents sont de fervents randonneurs, donc il y a aussi un soupçon d’affection familiale.

