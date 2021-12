Kit Leak: La couleur principale du nouveau troisième kit du Bayern Munich

Il y a quelques jours, les fans du Bayern Munich ont eu droit à la palette de couleurs divulguée du kit extérieur pour la saison prochaine. Maintenant, Footy Headlines a suivi cela avec la palette de couleurs du troisième kit de la saison suivante, ou kit de la Ligue des champions.

Le troisième maillot du Bayern 2022-23 sera principalement « Night Grey ». La couleur d’accent n’est pas encore connue. Adidas pourrait le combiner avec des applications et des logos orange clair. Les photos ci-dessous montrent deux combos possibles [ Footy Headlines] pic.twitter.com/Doxs8RU35K – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 5 décembre 2021

Comme il a été confirmé que le kit extérieur était blanc, on pouvait facilement imaginer que le troisième kit allait être d’une teinte plus foncée. Si vous l’aviez pensé, vous auriez été sur place. Le kit de la Ligue des champions sera d’un gris très foncé, ou « Night Grey », comme le dit Footy Headlines. Un argument pourrait être avancé pour le noir clair, si une telle couleur existe même, mais le gris nuit est le nom officiel de la couleur telle qu’elle est.

Ce sera la première fois que le Bayern s’habillera en gris depuis la saison 18/19, lorsque le troisième maillot était d’une couleur grise terne, orageuse et déprimante. Espérons que le kit de la saison à venir soit meilleur que celui d’il y a trois ans, parce que mon Dieu, il était moche. Heureusement, les fans du Bayern peuvent s’attendre à un meilleur exemple de kit gris, le kit extérieur du 16/17, qui n’avait pas l’air mal à l’aise.

Malheureusement, pour l’instant, aucun autre détail en dehors de la couleur principale n’a été publié, les fans ne peuvent donc que deviner de quelle couleur seront les logos et les reflets. Footy Headlines a proposé deux combinaisons possibles, une en orange clair et une en argent métallique. Les reflets orange pourraient le faire ressembler au kit extérieur 16/17 susmentionné, qui était associé à des reflets orange néon. Le look argent métallisé, quant à lui, peut ressembler à une autre version du kit extérieur actuel de l’Allemagne.

Que pensez-vous de la couleur divulguée pour le nouveau troisième kit? Faites le nous savoir dans les commentaires!