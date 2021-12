Kit Leak : la palette de couleurs du nouveau maillot extérieur du Bayern Munich

La saison en cours n’est même pas encore à moitié terminée, mais il existe déjà des aperçus d’informations sur ce à quoi ressembleront les kits de la saison prochaine. Nous avons déjà vu quelles couleurs l’Allemagne portera lors de la prochaine Coupe du monde. Maintenant, un nouveau rapport met en lumière les couleurs dans lesquelles le Bayern Munich s’adaptera pour la saison suivante.

La fuite, présentée comme d’habitude par Footy Headlines, nous donne un aperçu des couleurs du nouveau kit extérieur du Bayern. Après le kit extérieur noir cette saison, le kit extérieur de la saison prochaine redeviendra blanc, tout comme les saisons 2019/20 et 2020/21. Mais les détails dorés du kit extérieur actuel semblent prêts à rester. Selon la fuite, les détails du nouveau kit extérieur seront également en or.

On ne sait pas si les images divulguées sont vraies et si le logo du club sera du même or monochromatique, comme c’est le cas sur le kit extérieur actuel, ou si l’écusson conservera ses couleurs d’origine pour la saison 19/20. Au cours des deux dernières saisons, les badges étaient tous monochromes sur les kits extérieur et troisième, il reste donc à voir si ce sera à nouveau le cas. Aucun détail sur d’autres conceptions n’a été publié.

Si l’on doit se fier aux images, l’écusson comportera également cinq étoiles sur le kit extérieur pour la première fois.

Bien que l’or ne soit pas une couleur inconnue sur les kits Bayern, il n’est pas orthodoxe de l’associer au blanc. On pourrait imaginer une ressemblance avec les kits du Real Madrid du 11/12 et du 19/20, qui ont tous deux été immensément loués. Dites ce que vous voulez à propos de Los Blancos, mais ces kits semblaient assez pointus. Espérons que le kit Bayern sera aussi beau, sinon meilleur.

Photo de Mateo Villalba/Qualité Sport Images/.