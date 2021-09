Kit Leak: le Bayern Munich ramène les vibrations de la Coupe du monde 2006

Selon certaines rumeurs, Adidas ramènerait le modèle emblématique de la Coupe du monde 2006. Les fuites indiquent qu’un certain nombre de clubs sortiront ce kit en édition spéciale en novembre, y compris le Bayern Munich.

Jusqu’à présent, six chemises ont été divulguées, mais il y en aurait d’autres dans cette collection. Le Bayern Munich est le seul de ces six maillots à ne pas avoir été complètement divulgué. Footy Headilnes n’a pu que confirmer le fait que le Bayern obtiendra un maillot Teamgeist mais pas son design exact. Cependant, Footy Headlines a créé une prédiction de ce à quoi devrait ressembler ce kit. Ils ont donné à cette prédiction une précision de 75% car il y avait cinq autres kits sur lesquels baser leur prédiction.

La chemise Adidas Teamgeist est principalement rouge avec des panneaux bleu marine et un accent blanc. Il y a un logo Adidas central sur le bas du col. C’est un modèle assez simple, et ce look est assez rare à voir ces dernières années. Plus de détails seront publiés avant la sortie complète début novembre.

Ce kit est-il un bon retour en arrière ou est-ce quelque chose qui aurait dû être laissé dans le passé ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous!