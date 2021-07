Kit Leak: le design final du Bayern Munich pour le maillot domicile 21/22

Le nouveau design du kit à domicile du Bayern Munich pour la saison 2021/2022 a été divulgué il y a un certain temps. Maintenant, cependant, ce qui semble être le design final a été publié par Footy Headlines, et, eh bien, il a l’air assez hideux.

Le schéma général est similaire, un panneau de poitrine rouge plus foncé et « artisanal » et un torse rouge plus vif. Maintenant, voici où cela devient différent – la partie rouge vif a été ornée d’une collection de rayures en forme de V rouges artisanales qui s’étendent jusqu’au bas de la chemise. C’est un look discordant qui ne ressemble à rien de ce que le Bayern a tenté au cours de la dernière décennie, et il va sans dire que beaucoup de fans ne sont pas ravis.

La chemise aurait pu être améliorée avec un peu de subtilité, si les rayures étaient un peu atténuées plutôt que flashées sur tout le devant. Après tout, le Bayern a eu des kits qui avaient de légers détails qui ne ressortaient pas trop, comme en 16/17 et 20/21. Malheureusement, ce kit ne semble pas suivre cette voie.

Il y avait le moindre espoir que le design initial du maillot soit différent du design final, comme ce fut le cas avec le kit extérieur de la saison à venir. Cependant, une photo a également été divulguée avec le design, probablement du club lui-même, qui confirme plus ou moins que le design sera celui que nous verrons dans les semaines à venir. Si vous pensiez que le kit était la pire partie de la photo, regardez l’horrible faute d’orthographe dessus.

Le kit sera assorti d’un short et de chaussettes rouges comme d’habitude, et comportera pour la première fois cinq étoiles au-dessus du logo du club, peut-être le seul point positif à sortir de cette parodie de chemise. Bien que le club n’ait pas encore donné de date de sortie officielle, il est raisonnable de croire qu’il fera ses débuts dans le mois, peut-être pendant la série de matches amicaux de pré-saison menant à la saison.

Que pensez-vous du nouveau kit qui a fuité ? Faites le nous savoir dans les commentaires!