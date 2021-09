Kit Leak : le nouveau haut d’avant-match du Bayern Munich

Ce n’est pas parce que la saison a commencé qu’il y a pénurie de fuites de kits du Bayern Munich. Nous avons vu la sortie du kit unique Oktoberfest la semaine dernière (qui s’est vendu comme des petits pains, remarquez, la chemise est complètement épuisée sur la boutique en ligne allemande, alors que seules les tailles enfants restent dans la boutique Asie), et maintenant nous avoir une fuite du nouveau maillot d’avant-match.

Maintenant, le haut d’échauffement d’avant-match actuel arbore un motif rouge et bleu avec des taches de couleur blanches partout, ce qui donne l’impression d’être sorti d’une fête du 4 juillet.

Photo de Sebastian Widmann/.

Les couleurs du nouveau haut n’ont pas vraiment beaucoup changé, elles sont toujours les mêmes rouge et bleu, si ce n’est un peu marine. Mais la grande différence est le modèle. Le motif du haut actuel ressemble à quelque chose de tie-dye, tandis que le nouveau haut qui fuit présente un tas de lignes ondulées qui montent et descendent de la chemise. Cela ressemble plus à une illusion d’optique que vous pourriez voir dans le domaine quantique, et quoi qu’il en soit, cela ne ressemble certainement pas à un maillot de football. Le logo Adidas et le badge du club sont tous blancs monochromes.

Ce n’est pas la première fois que les kits d’avant-match du Bayern sont éclaboussés de motifs complexes, mais cette saison semble vraiment prendre le gâteau. Mais là encore, les chemises d’avant-match n’attirent pas trop l’attention par rapport aux kits réels, donc je suppose que ce sont les chemises pour vraiment voir à quel point vous pouvez être créatif. Certains d’entre eux ont l’air plutôt bien, tandis que d’autres, comme celui-ci, pas tellement. Imaginez que ce design soit sur le maillot extérieur ou sur le troisième, ce serait un cauchemar.

Le haut qui fuit sera porté dans la seconde moitié de la saison, nous pourrons donc profiter du haut scintillant Fourth of July pendant encore deux mois et demi environ. Selon Footy Headlines, il devrait être disponible à l’achat en décembre ou janvier.