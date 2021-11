Kit Leak : les couleurs des nouveaux kits allemands à domicile et à l’extérieur

Enfin, les fans allemands du monde entier seront de bonne humeur. Après une Coupe du monde décevante et des euros moyens, l’ancien entraîneur du Bayern Munich Hansi Flick a repris les rênes et a poursuivi une série de victoires qui a qualifié l’Allemagne pour la Coupe du monde avant tout autre pays que le Qatar.

Désormais, les fans allemands auront encore plus de raisons de se réjouir, car certaines informations concernant les kits dans lesquels ils s’habilleront ont été publiées. Pour l’instant, aucune conception spécifique n’a été divulguée, mais, selon les rapports de Footy Headlines, les fans peuvent au moins s’attendre à la combinaison de couleurs des kits à domicile et à l’extérieur, et pouvons-nous simplement dire qu’ils ont l’air plutôt bien .

Nous allons commencer avec le kit maison. Le nouveau kit pour la maison de l’Allemagne comportera évidemment du blanc et du noir, les couleurs principales de chaque kit de la maison de l’Allemagne. Ces deux couleurs seront rejointes par un ajout peu orthodoxe : l’or métallique. Le nom officiel de la couleur est « Tactile Gold Metallic » et a déjà été présenté sur quelques produits adidas.

Le maillot domicile de l’Allemagne pour la Coupe du monde 2022 combinera une base blanche avec du noir et de l’or métallique. On ne sait pas encore grand-chose sur la conception globale, cependant [Footy Headlines] pic.twitter.com/qJPXGn3L0N – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 27 novembre 2021

L’or a été utilisé avec parcimonie sur les kits allemands au cours de la dernière décennie, bien qu’il s’agisse de l’une des trois couleurs principales du drapeau national. Jusqu’à présent, il se limitait à de légères éclaboussures, comme sur les kits maison 2006 et 2008, ou à des traits fins, comme sur les kits 2010, 2012 et 2014. Le kit actuel a également une touche d’or, mais uniquement sur les extrémités des manches. On ne sait pas à quel point l’or sera important sur le prochain kit, mais ayant été signalé comme couleur principale, il y a amplement de place pour suggérer qu’il jouera un rôle plus important que sur les kits précédents.

Vous voyez cette bande dorée ? Photo de Pressefoto Ulmerullstein bild via .

Passons au kit extérieur. Il y a de bonnes nouvelles pour les fans du monde entier car ils n’auront pas à dire au revoir à la palette de couleurs du kit extérieur actuel, qui a été très populaire. Le nouveau kit extérieur sera noir comme l’actuel. Voici la différence : alors que les points forts et les logos du kit actuel étaient tous en noir carbone/gris foncé, le nouveau kit extérieur échangera ces couleurs contre de l’or métallique et du marron foncé, ou « Shadow Maroon », selon adidas.

Le maillot extérieur de l’Allemagne de la Coupe du monde 2022 sera principalement noir, avec des éléments marron foncé et or métallique. Rien n’est encore connu sur la conception globale, cependant [Footy Headlines] pic.twitter.com/4DFCAdvaht – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 28 novembre 2021

Alors que l’or a été utilisé à quelques reprises sur les maillots de l’Allemagne à l’extérieur, le marron sera un nouvel ajout. Aucun kit allemand de mémoire récente n’a présenté de teinte marron, l’exemple le plus proche étant les différentes nuances de rouge du kit maison 2014.

Rouge ou marron ?Photo de Jean Catuffe/.

Encore une fois, aucun design n’est disponible pour le moment, les fans ne peuvent donc que spéculer sur la façon dont ces couleurs seront utilisées sur le maillot. Cependant, les fans allemands ont de bonnes raisons d’être optimistes, car le kit est susceptible d’être similaire au kit extérieur 2010 en termes de combinaison de couleurs. Le kit extérieur 2010 est l’un des kits allemands les plus populaires jamais sortis, et les fans espèrent que le prochain kit sera aussi beau que la version 2010, sinon meilleur.

Crédit photo à lire PIERRE-PHILIPPE MARCOU/. via .

Que pensez-vous des schémas de couleurs des nouveaux kits allemands ? Faites le nous savoir dans les commentaires!