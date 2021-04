Kit Leak: Plus de détails apparaissent sur le nouveau maillot extérieur du Bayern Munich pour 2021/2022

Le nouveau kit extérieur du Bayern Munich pour la saison à venir a maintenant été divulgué dans son intégralité. Nous avons couvert la fuite initiale dans une pièce précédente, mais quelques détails supplémentaires ont été ajoutés, ainsi qu’une vue complète du devant et du dos de la chemise.

Selon les détails préexistants, la couleur principale du kit sera le noir, avec le logo du club, les accents, les chiffres et les lettres en or. Encore une fois, la palette de couleurs du kit ressemble à celle du kit actuel de Barcelone. À en juger par les bons commentaires que ledit kit a reçus depuis sa sortie, il semble probable que le nouveau kit du Bayern sera également bien accueilli.

La seule chose qui distingue ce kit, cependant, est la teinte bleu clair en bas à gauche de la chemise. Bien qu’il semble s’agir d’une tentative d’incorporer le drapeau bavarois dans le kit, le détail a suscité quelques critiques de la part des fans.

Le maillot extérieur du Bayern pour la saison prochaine ne comportera pas l’écriture classique Mia san mia au dos, mais arborera à la place un logo de cocarde – peut-être un ancien badge de club. [Footy Headlines] pic.twitter.com/ahH18BFVIg – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 13 avril 2021

Un autre aspect notable du kit est qu’il ne comportera pas le lettrage habituel «mia san mia» à l’arrière du col. Au lieu de cela, il comportera un logo vintage du Bayern de cocarde. Ce n’est pas un changement négatif en soi, mais cela peut perturber certains traditionalistes.

Dans l’ensemble, le kit n’est pas à moitié mauvais et sera associé à un short et des chaussettes noirs pour compléter le look tout noir. Il sortira en juillet.