Kit Leak: Plus de photos des kits «Teamgeist» du Bayern Munich en 2006 sont ici

Adidas a réorganisé l’un de ses modèles de conception OG pour le Bayern Munich et d’autres clubs sponsorisés par Adidas et nous l’adorons jusqu’à présent. Le design « Teamgeist » se compose de panneaux incurvés le long des côtés des chemises. Qu’en plus des 3 bandes typiques et du logo central Adidas, ce design est l’un de mes préférés.

Le thème original « Teamgeist » ou « Teamspirit » de la Coupe du monde 2006 avait la figure incurvée en 8 comme partie centrale du thème de conception d’Adidas, vu principalement avec les kits et le ballon de match officiel. Cela dit, ce motif repose fortement sur une bonne combinaison de couleurs, sinon il peut sembler fade et inesthétique.

D’après ce que montrent les images divulguées, il existe apparemment deux versions du kit Bayern – une avec une base rouge et l’autre avec une base bleu marine. Le rouge, le bleu marine et le blanc forment la palette de couleurs avec laquelle Adidas a travaillé pour le Bayern. Personnellement, j’aime la base bleu marine avec des accents rouges et blancs et je pense qu’elle est absolument fantastique. Ce kit sera très probablement publié en édition spéciale, mais le bleu marine pourrait également faire un excellent travail en tant que kit secondaire/extérieur.

Adidas semblait également avoir fait un excellent travail avec les kits Arsenal, Juventus, Boca Juniors et Real Madrid (FootyHeadlines). Dites-nous ce que vous pensez de ces chemises relookées dans la section commentaires.