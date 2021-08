Kit Leak: Plus d’images du nouveau troisième maillot du Bayern Munich

in

Nous avons eu un premier aperçu du troisième kit 2021/2022 du Bayern Munich en mai, grâce à une fuite via Footy Headlines. Aujourd’hui, la fuite a été mise à jour avec des images dans le jeu du troisième kit Bayern d’EA Sports FIFA 21.

Le troisième kit a été vendu sur certains sites Web contrefaits, mais le Bayern n’a pas officiellement publié le kit et il n’est pas encore disponible à la vente par le club. Selon les rapports, ce troisième kit ne comportera aucune étoile, malgré les croyances précédentes.

Le troisième kit du Bayern pour la saison prochaine a été divulgué. C’est un design inspiré des montagnes proches de la ville de Munich [Footy Headlines] pic.twitter.com/rb3JirVLc5 – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 30 avril 2021

Il y a eu d’excellents retours lorsque ce kit a été divulgué pour la première fois en mai, et maintenant que nous avons encore plus d’images, je suis convaincu que ce sera une chemise préférée des fans. Ce look « alpin » s’inspire des montagnes proches de la ville de Munich. Nous avons également vu ce design intégré à d’autres vêtements d’équipe, y compris une veste coupe-vent récemment modélisée par Jamal Musiala.

On ne sait pas quand ces kits seront officiellement disponibles, mais une fois qu’ils le seront, je serai l’un des premiers à récupérer cette chemise. Que pensez-vous de ces kits ?