Kit Leak: une vue complète du troisième maillot du Bayern Munich révélée

Selon Footy Headlines, le troisième kit du Bayern Munich a été révélé en plein écran et c’est plutôt cool pour le moins qu’on puisse dire:

Quatre mois avant le lancement officiel, nous pouvons divulguer en exclusivité le design du troisième kit du Bayern München 21-22. C’est un design inspiré des montagnes proches de la ville de Munich. Le troisième maillot du Bayern Munich, inspiré des années 1990, fabriqué par Adidas et sera porté en Bundesliga et en Ligue des champions 2021-2022. Ce qui rend le kit exceptionnel, c’est une conception graphique de montagne. L’imprimé alpin montre les sommets enneigés des Alpes, que vous pouvez atteindre rapidement depuis Munich.

Le compte Twitter @MiaSanMia a affiché le maillot dans son intégralité et celui-ci semble avoir beaucoup de potentiel pour être populaire auprès des fans:

Le design de la montagne est certainement unique et attire le regard. La combinaison de couleurs blanc, rouge actif et marine nocturne est encore plus impressionnante.

